Суд над стрелком с Уктуса: онлайн-трансляция

Алексей Александров работал инженером на ЗиКе, увлекался фотографией Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 августа 2020 года, в Свердловском областном суде пройдет первое заседание по делу об убийстве двух девушек на горе Уктус. 25 августа 2018 года на склоне горнолыжного комплекса была найдены тела Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.

Задержать подозреваемого удалось лишь спустя год и три месяца. Им оказался инженера ЗиКа, 35-летний Алексей Александров. На первом же допросе он признался, что несколько месяцев отрабатывал технику стрельбы из пневматической винтовки. По версии следствия, он вновь пришел на Уктус и заметил девушек, после чего хладнокровно расстрелял.

Ксения и Наталья дружили с института. Фото: СОЦСЕТИ

Его обвиняют у убийстве из хулиганских побуждений, из-за чего ему грозит вплоть до пожизненного срока.

О том, как удалось выйти на след убийцы «КП-Екатеринбург» рассказал начальник первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Сергей Мальцев.

Именно он является следователем по делу Алексея Александрова.

- Анализировались многочисленные оружейные форумы. Данный человек «засветился» там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра - довольно специфический сегмент, - рассказывает Мальцев.

Высокопоставленный силовик уточнил, что вопросы, связанные с настройкой пневматики, «стрелок» обсуждал за три дня до убийства девушек. Также Мальцев рассказал о типе оружия, из которого стреляли в девушек. Это была полуавтоматическая пневматическая винтовка PCP c предварительной накачкой калибром 6,35.

По словам Сергея Мальцева, после обсуждения этого вопроса активность «форумчанина» полностью пропала. Это насторожило силовиков. Они начали искать его личные данные, но на форуме они были вымышлены. Тогда им удалось установить его IP-адрес, а затем и телефон Александрова.

- С этого же телефона были заказаны детали для интересующей нас винтовки, - уточнил Мальцев.

На допросе Александров признался, что расстрелял девушек, а потом оттащил тела в лес Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержание произошло, когда предполагаемый убийца выходил из своей квартиры в районе Южного автовокзала. Стоит отметить, что у Александрова есть жена и маленький сын. Супруга, считает, что ее муж невиновен.

Следим за первым судом в режиме онлайн.

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