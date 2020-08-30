Житель Екатеринбурга почти год жил в квартире с мертвой матерью

Следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге мужчина почти год жил в квартире с мертвой женщиной. Тело пенсионерки нашли в доме на улице Ильича, 71д. Тревогу забили соседи, когда та перестала появляться на улице, позвонили в полицию.

- Женщину начали искать соседи. Слишком долго она не попадала в их поле зрения. Когда жилище вскрыли, было обнаружено уже мумифицированное тело. Правоохранителям удалось установить личность женщины. Это местная жительница 1935 года рождения. Также установлена личность мужчины, который все это время жил с мумифицированным телом. Это местный житель 1985 года рождения. Он приходился умершей сыном. Мужчина состоял на учете у врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи, - рассказывает подробности Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Сейчас в истории разбираются правоохранительные органы. Следователи назначили судебную экспертизу. Но в СКР предварительно заявляют, что на теле пенсионерки не обнаружено следов насильственной смерти.

- На теле имеются признаки резко-гнилостных изменений, явных признаков криминала нет, в настоящее время проводится проверка, тело направлено на исследование (в том числе, для выяснения давности наступления смерти - но, ориентировочно, это меньше года), выполняются иные проверочные мероприятия, - комментируют в СКР Свердловской области.

О результатах проверки сообщат позже.