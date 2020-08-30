Порноактриса Лола Тейлор напугала фанатов своим истощенным видом

Операция обошлась Бушуевой в 300 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор (настоящее имя Любовь Бушуева – прим.ред.) напугала фанатов своим истощенным видом. На протяжении всей последней недели порноактриса выкладывала на своей странице во «ВКонтакте» видео из больничной палаты, а после и из особняка в Москве. Невооруженным глазом было понятно, что Бушуева подверглась хирургическому вмешательству – кровоподтеки были видно по всему телу. А сама она жаловалась на адскую боль.

Многие поклонники Тейлор были обеспокоены здоровьем актрисы, нашли и те, кто считал, что ее жизнь в опасности. В разговоре с «КП» девушка призналась, что легла «под нож» ради липосакции, чтобы откачать жир с рук, живота и спины.

Девушка заметно похудела после операции. Фото: предоставлено героиней публикации

- Совершенству нет предела! – начала свой рассказ Лола Тейлор. – Я потратила порядка 300 тысяч рублей, но это того стоило. Я пыталась похудеть, но с рук жир так и не уходил. Конечно, можно было изнурять себя тренировками и пробежками, но так гораздо эффективнее. Из меня выкачали 2,5 килограмма, теперь я еще красивее!

Сейчас основным заработком Лолы Тейлор является эскорт, но бывшая библиотекарша не исключает того, что вскоре вернется в мир киноиндустрии с рейтингом +18.

Напомним, что этим летом порноактриса была замечена в компании бывших футболистов сборной России Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым. По словам Бушуевой, экс-игроки пригласили их с подругой за стол в ресторане в Геленджике и надеялись на продолжение банкета у себя в номере.

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