Под Невьянском пьяный водитель «классики» погубил пассажира-грибника

Все сидевшие в машине люди были не пристегнуты. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Для 52-летнего уральца поездка за грибами оказалась смертельной. Всему виной оказался нетрезвый водитель, который повез компанию грибников в лес.

Все произошло в субботу, 29 августа около 08:00 на 36-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Килаческое».

Позже прибывшим на место трагедии инспекторам ГИБДД удалось установить обстоятельства трагедии.

Оказалось, что 56-летний водитель ВАЗ–2104 при движении не вписался в поворот и выехал на правую обочину. В итоге легковушку занесло, после чего машина улетела в кювет, где перевернулась.

В результате ДТП 52-летний пассажир ВАЗа погиб на месте.

Кроме того, травмы получили еще два человека, находившиеся в машине, и сам рулевой «классики».

- Водитель и три пассажира ВАЗ–2104 поехали в лес за грибами, направлялись со стороны села Киприно в сторону города Режа. Мужчина, который в результате ДТП погиб, находился на заднем сидении слева. Водитель и двое пассажиров - мужчина 1962 года рождения и женщина 1952 года рождения с ушибами и ссадинами разных частей тела доставлены в приемный покой ЦГБ города Невьянска, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Грибник погиб на месте аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД установили, что во время поездки ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Инспекторы установили личность погибшего мужчины. Он оказался жителем Режа, который на выходные приехал в село Киприно на дачу к родственникам, чтобы отдохнуть.

Силовики на месте ДТП провели освидетельствование водителя «классики» на алкоголь. Прибор показал, что мужчина был пьян. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей не садиться за руль в пьяном виде, а также в уставшем состоянии. Также инспекторы настоятельно просят использовать во время поездки ремни безопасности.

Госавтоинспекция призывают людей, которые видят, как нетрезвый водитель садится за руль, не быть равнодушными и не пускать такого человека к машине.