В Москве арестовали банду, которая пыталась украсть 30 миллионов у бизнесмена из Екатеринбурга

Иномарку обстреляли, когда машина бизнесмена выехала с овощебазы № 4 Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Москве полиция совместно со столичным управлением ФСБ задержала четырех членов банды, которых подозревают в ряде преступлний на территории Свердловской области. Об этом «КП»- Екатеринбурга сообщил источник в правоохранительных органах.

- Речь идет о преступниках, которые в сентябре 2018 года устроили налет на черный Audi A8 бизнесмена Мартиросяна. У него при себе была сумка с 30 миллионами рублей. Сам он заявлял, что брал деньги под залог на строительство дома, - отметил инсайдер «КП».

Хозяйкой отстреленной Audi оказалась бьюти-блогерша. Фото: СОЦСЕТИ

Тогда оперативно задержать грабителей-неудачников не удалось, лишь во дворах уральской столицы нашли ВАЗ, на котором передвигались налетчики. Все четверо оказались выходцами из Средней Азии, при этом ранее не судимыми.

- По версии следствия, иммигранты создали ОПГ и действовали на Урале с мая 2017 по сентябрь 2018 года. Занятие у них было одно – кража больших сумм при перевозке, угрожая огнестрельным оружием, - добавил источник.

На членов банды завели уголовное дело по статье «Бандитизм», 20 августа суд в Москве назначил всем фигурантом меру пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, что во время нападения в Екатеринбурге, был ранен в руку водитель бизнесмена.