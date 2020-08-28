День знаний 2020: погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 сентября

На 1 сентября в Екатеринбурге будет тепло и временами даже солнечно Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2020 года в школах Екатеринбурга и Свердловской области пройдет традиционный День знаний: ученики всех школ региона сядут за парты. При этом от общешкольных линеек принято решение отказаться из-за пандемии коронавируса. Вместо этого в каждом из классов проведут торжественное занятие.

Один из самых популярных вопросов сегодня: какая погода будет в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 сентября 2020 года?

Утром в День знаний в уральской столице и регионе будет +16 … +18 градусов, днем +25 градусов. Ожидается переменная облачность, местами днем возможен небольшой дождь.

Ветер – юго-западный будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Вечером ожидается понижение температуры до +17 … +20 градусов.