Врачам Екатеринбурга передали 30 машин скорой помощи

Каждый компонент оборудования новых машин был тщательно выверен и проверен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония передачи новых «карет» скорой помощи Ford Tranzit врачам уральской столицы. С сегодняшнего дня на улицах города будут спасать жизни тридцать машин, которые в дар передал Фонд святой Екатерины.

Средства на покупку машин выделили УГМК, РМК и Сима-Ленд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый автомобиль оборудован всем необходимым, а их общая стоимость составила 134 миллиона рублей.

Общая стоимость 30 скорых - 143 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отмечается, что средства были выделены директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем компании «Сима-ленд» Андреем Симановским.

За последнее время нагрузка на скорую Екатеринбурга снизилась больше чем наполовину по сравнению с пиковыми значениями во время пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Это действительно современные скорые. Наш опыт позволяет нам комплектовать машины хорошо зарекомендовавшей себя техникой, которая удобна для врачей и адаптирована к нашим реалиям. Каждый компонент оборудования тщательно выверен и проверен, - рассказал «Компании Технолайн» Сергей Поляков.

Количество вызовов скорой к горожанам с подозрением на COVID-19 в целом снизилось на 60%, что позволяет постепенно переводить в штатный режим работы бригады, ранее перепрофилированные под «ковидные» вызовы. Сейчас нагрузка характеризуется как штатная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Каждый из этих автомобилей – спасает человеческие жизни. Очень многое в спасении человека зависит от количества машин скорой помощи. Сегодня наша система стала более мощной и более правильной с точки зрения доставки. Одна скорая проходит в год 120 тысяч километров в год, - заявил мэр Александр Высокинский.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский лично проверил новые автомобили Фото: Алексей БУЛАТОВ

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