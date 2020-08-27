Им не платят с весны: в Екатеринбурге трое мужчин требовали зарплату, угрожая гранатой

Сейчас они все находятся в дежурной части территориального ОВД, их опрашивают сыщики уголовного розыска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге трое строителей пытались выбить себе зарплату от недобросовестного руководства с помощью гранаты. Выяснение отношений с директором продолжилось в отделении полиции, куда сотрудники в форме забрали всех участников конфликта.

К счастью граната оказалась не более чем муляжом.

- Предмет, которым угрожал мужчина, оказался муляжом ручной противопехотной гранаты Ф-1, более известной в народе как лимонка. Абсолютно никакой угрозы ни зданию, ни окружающим людям этот предмет не представлял. По итогам начавшейся проверки будет решаться вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела, но задержанным может грозить и административная ответственность, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.

До угрозы директору работяг довело отчаянье – мужчинам не платят с весны. А общая сумма долга уже превысила 400 тысяч рублей. При этом двое из трех мужчин понятия не имели, что у их товарища есть с собой муляж гранаты.

- Вместе с мужчиной из Москвы были еще два рабочих-строителя, которые прибыли с аналогичной целью из Чебоксар. Пришли изначально по планам для мирного урегулирования этого вопроса, но, когда поняли, что вопрос не решается, один из мужчин пошел на радикальные меры, - добавил полковник Горелых.