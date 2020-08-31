Алексей Луценко: «Можно собрать все кредиты в один и платить гораздо меньше»

Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка

- СКБ-банк поддержал проект Единой социальной карты уральца (ЕСК) и уже начал выдачу карт желающим. Расскажите об участии банка в проекте: какие преимущества у ЕСК, где ее можно получить?

- Со следующего года граждане, проживающие в Свердловской области, будут получать социальные выплаты либо в отделениях Почты России, либо на Единую социальную карту. Учитывая, как сильно перегружены отделения Почты России, получение социальных выплат вряд будет ли комфортным. Жителям региона был также предложен альтернативный вариант – получение пособий на карту. С ее помощью жители региона смогут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи в интернет-банке и мобильном приложении СКБ-банка, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетей - партнеров проекта.

Единая социальная карта от СКБ-банка

Кстати, по данным Министерства социальной политики Свердловской области насчитывается порядка 800-900 тысяч льготников, и всем им я бы рекомендовал заранее позаботится о получении ЕСК, чтобы потом не было очередей. Нескольких месяцев, оставшихся до нового года, вполне достаточно, чтобы получить карту в спокойном режиме в отделениях СКБ-банка, а с середины сентября и в многофункциональных центрах (МФЦ) в Свердловской области. Нужно лишь взять с собой паспорт и СНИЛС, больше ничего.

- СКБ-банк первым включился не только в проект ЕСК, но подключился к цифровому профилю гражданина. Проявляют ли уральцы интерес к этому сервису?

- На самом деле, жители нашего региона проявляют его неосознанно. Мы встроили цифровой профиль гражданина в нашу систему подачи заявки на кредит через сайт банка. Если зайти на него и нажать кнопку «Получить кредит», то нужно будет заполнить форму заявки. Перед этим дается возможность клиенту авторизоваться через портал государственных услуг, он там может дать согласие на запрос данных из своего цифрового профиля. Примерно половина клиентов, которые заходят на страницу по кредитной заявке, так и делают. Тем самым, мы получаем достоверные данные о гражданине, об его отчислениях из заработной платы в Пенсионный фонд. Тогда нам не надо запрашивать у него подтверждение его доходов, форму 2НДФЛ, и его заявка рассматривается в более короткие сроки с лучшей достоверностью. Таким образом, с помощью цифрового профиля новый клиент может без визита в банк подать заявку на кредит, при этом мы развиваем доставку кредитов – у нас уже появилась возможность удаленного получения денежных средств.

СКБ-банк встроил цифровой профиль гражданина в систему подачи заявки на кредит через сайт банка

Сегодня к цифровому профилю гражданина в России подключено 11 банков и среди них мы стоим на четвертом месте. С первого дня его работы мы получили порядка 60 тысяч согласий на использование данных из цифрового профиля.

- СКБ-банк также пионер и по работе с Системой быстрых платежей (СБП). Насколько это услуга востребована у ваших клиентов?

- Сегодня с СБП уже работает 100 банков по стране, система стала общепризнанной в России. Мы наблюдаем постоянный рост объёма операций: в июле по сравнению с июнем произошло увеличение примерно в два раза сумм и числа переводов. В прошлом месяце мы реализовали сервис переводов по номеру телефона по запросу получателя. Ранее только был перевод по номеру телефона по инициативе отправителя – я хочу перевести вам деньги, зная ваш номер телефона набираю его и перевожу, и вы через несколько секунд получаете деньги в любом банке. Сейчас же, если у меня есть счета в разных банках, я могу консолидировать все средства на одном счете: с помощью мобильного приложения СКБ-банка запросить перевод денег со своих счетов в других банках, не посещая их очно.

СБП не просто дает возможность осуществлять переводы по номеру телефона между физическими лицами, также активно развивается куайринг - оплата по QR-коду. Сейчас порядка 14 банков поддерживает такие переводы, и мы были в числе первых, кто стал ими заниматься. Мы «поддерживаем» оплату по QR-коду как на стороне физического лица, так и предпринимателя.

- На ваш взгляд, скоро ли банки перейдут полностью в онлайн?

- У меня несколько консервативный взгляд по этому поводу. Если мы говорим про классические розничные банки, то полностью в онлайн в ближайшее время они не перейдут. Мы наблюдаем, что наши клиенты хотят иметь возможность хоть один раз в жизни зайти в отделение банка и поговорить с менеджером. Зато форматы отделений скорее всего изменятся: мы уже не увидим очередей в кассы или в терминалы. Мы увидим отделения легкого формата с менеджерами-консультантами, которые могут поговорить с клиентом и решить его проблемы, а все операции по оплате, переводам, выдачи кредитов клиент может сделать сам в онлайн.

- Какие основные операции совершаются онлайн уже сегодня?

- Самая распространенная – зайти и посмотреть сколько средств на счете, пришла ли зарплата, каков график погашения кредита, сколько процентов начислено по вкладу. Далее по степени распространенности операций идут платежи и переводы. Сейчас у наших клиентов расширяется спектр операций, связанных с покупкой новых банковских продуктов. С начала года мы обеспечили возможность проведения вкладных операций в дистанционном режиме, и если раньше вклады у нас открывались исключительно в офисах, то в настоящее время уже порядка 30% из них через интернет.

Мы совершенствуем платежный функционал для жителей Екатеринбурга и Свердловской области и скоро предложим сервис по оплате коммунальных платежей, «совпадающий» по числу их получателей с сервисом «Фрисби», пользующимся большой популярностью в столице Урала: все то же самое можно будет оплатить через мобильное приложение нашего банка.

Мобильное приложение СКБ-банка

- Какие тренды в банковском секторе вы выделяете в этом году?

- Я бы выдел два важных тренда, обусловленных событиями, произошедшими весной и летом. Первый из них - планомерное снижение Банком России ключевой ставки, приводящее к уменьшению процентных ставок по кредитам и вкладам. Для владельцев депозитов в банках это не очень приятно. Вполне предсказуемо, что у вкладчиков повышается интерес к продуктам и программам, дающим возможность для вложения в доходные активы. Поэтому буквально на днях мы запустили новый вклад, представляющий собой совокупность депозита и инвестиционного продукта.

Для заемщиков, напротив, - привлекательность кредитования растет. На первый план выходят рефинансирование ранее взятых займов и ипотечные программы. Мы предложили программу рефинансирования кредитов сторонних банков, и она пользуется популярностью, так как можно собрать все кредиты в один и платить гораздо меньше, чем в случае выплат по каждому в отдельности. Также мы обновили линейку ипотечных программ и можем сейчас предоставлять программы с интересными ставками от 6% и с государственной поддержкой. Они уже нашли у них отклик и число заявок на получение ипотеки растет.

Второй тренд - переход клиентов на дистанционный формат обслуживания. Ситуация до и после пандемии поменялась радикально: мы видим удвоение внимания клиентов к подключению наших систем дистанционного банковского обслуживания – мобильного банка и интернет-банка. Даже те, кто избегал их, теперь стали тестировать онлайн, и им это нравится.

- Какие интересные продукты СКБ-банк представит в нынешнем году?

- Сейчас мы активно разрабатываем программы автокредитования, так как пока СКБ-банк не был представлен на данном рынке. Тем не менее, мы смотрим в его сторону и, думаю, скоро автолюбители смогут пользоваться нашими кредитами как для покупки новых автомобилей, так и поддержанных на условиях «трейд-ин».

СКБ-банк активно разрабатывает программы автокредитования

Также мы проводим тестирование цифровой ипотеки: можно будет оформлять ипотечную сделку, не вставая с дивана. Всем известно, что классическая сделка по ипотеке сопряжена с толстыми пачками бумаг, которые нужно распечатать и подписать, отстоять очередь в МФЦ и потом ещё раз туда прийти за договором. Целая история! Мы хотим уйти от бюрократии и помочь людям получить все необходимые для ипотечной сделки бумаги и заключить ее в онлайн-режиме, экономя время, нервы и деньги.

Конечно, мы не могли остаться в стороне празднования столетия главного вуза региона – Уральского федерального университета, с которым нас связывают теплые отношения. По случаю юбилея мы выпустим карту для студентов с уникальным дизайном, он будет очень запоминающимся.