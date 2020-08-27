Уроки химии на улице и прививки от гриппа: губернатор рассказал, как в свердловских школах будут защищать от COVID-19

Новый учебный год в Свердловской области начнется в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меньше, чем через неделю, стартует новый учебный год, а на календаре начнется осень. В этот раз пандемия коронавируса внесла свои корректировки в работу образовательных учреждений – многие из них закрылись и перешли на удаленную работу еще в конце марта – начале апреля. И вот, спустя пять месяцев заведения снова готовы принять у себя учеников.

1 сентября в регионе начнется в штатном режиме. Однако от традиционных линеек пришлось отказаться – все торжественные мероприятия пройдут в классах, чтобы избежать массового скопления учеников. Внутрь не будут пускать никого, кроме учителей.

Очень много вопросов у уральцев было о том, как же будут защищены школы, детские сады и вузы во время штатной работы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постарался развеять все догадки на своей странице в Instagram.

- Перед входом каждому будут измерять температуру. В школу не будут пускать как учеников, так и сотрудников образовательного учреждения с признаками респираторных заболеваний, - рассказал губернатор. – Если в семьях учеников будет обнаружен коронавирус, они также не смогут посещать школу до снятия ограничений.

Кроме того, за каждым классом будет закреплен один кабинет. По школе разрешено будет свободно перемещаться только учителям. Исключение, по словам Евгения Куйвашева, составят только уроки физики, химии, технологии и физкультуры – их проводить рекомендовано на улице. Классы не должны пересекаться друг с другом, а потому будут отменены все массовые мероприятия.

- Учителя и ученики могут ходить в школах без масок. Маски и перчатки будут носить только работники столовой и технический персонал, - добавил губернатор.

Кроме того, в каждом классе будут установлены два типа обеззараживателей: облучатели и рециркуляторы.

- Облучатели должны работать, когда в классе никого нет, рециркуляторы – вов ремя проведения уроков. На их покупку, а также на другое специальное оборудование, включая бесконтактные термометры и дозаторы с антибактерицидной жидкостью для обработки рук, потрачено больше 1,05 миллиардов рублей из областного бюджета, - добавил Евгений Куйвашев.

Все педагоги и ученики должны поставить прививку, для начала, от гриппа, а затем, когда это будет возможно, от коронавируса. Исключения составят только те, у кого есть медицинские противопоказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Надо ли надевать маску в школу и заставят ли учителей прививаться от коронавируса: отвечает начальник Департамента образования Екатеринбурга. Екатерина Сибирцева в эфире радио «КП» (92.3FM) рассказала будет ли горячее питание в школах и надо ли делать тесты на COVID-19 (подробнее)