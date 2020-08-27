Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 августа 2020 года

Многие жители Екатеринбурга продолжают ходить в масках, но социальную дистанцию почти никто не соблюдает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом. В лидерах – столица Среднего Урала: + 68 человек.

Другие пациенты зарегистрированы в Верхней Пышме, ЗАТО Свободный, Нижнем Тагиле, Серове, Полевском, Невьянске, Красноуфимске, Белоярском городском округе и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 24 839 человек, из которых 19 744 свердловчанина полностью справились с заболеванием. Только за последние сутки таких – 58 человек.

Состояние 93 пациентов сегодня оценивается как тяжелое, 84 человека размещены в палатах реанимации, 44 из них – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены 3 новых случая смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии коронавируса сейчас составляет 435 человек.

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