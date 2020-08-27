Схватил и усадил в машину: в центре Екатеринбурга мужчина на BMW посреди оживленной улицы похитил девушку

Разругавшуюся парочку несколько часов искала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим вечером, 26 августа, в центре Екатеринбурга, на перекрестке Ленина – Мамина-Сибиряка, произошла жуткая сцена, больше похожая на кадр из фильма – мужчина на BMW схватил проходившую мимо девушку, засунул в машину и уехал. Прохожие, которые стали свидетелями этого, тут же позвонили в полицию. Началась проверка.

Как отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, силовики проверяли номера машины на соответствия и опрашивали всех возможных очевидцев.

Автомобиль BMW, в который муж усадил жену. Фото: сайт avto-nomer.ru

К счастью, оказалось, что ничего криминального не произошло – героями тревожной сцены стали молодожены, супруги, прожившие вместе около года. Они сильно поссорились, когда ехали за город.

- Фигурантами нашумевшей истории стали молодожены, которые в браке прожили около года. Мужчина ранее был судим по двум статьям УК – «Грабеж» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». У них на протяжении этого короткого срока совместной жизни неоднократно случались ссоры, - рассказал «КП» Валерий Горелых. – Ну, а вчера днем, вероятно, произошла очередная ссора, когда они ехали за город на легковом автомобиле. Машина остановилась на перекрестке, девушка открыла дверь салона и выбежала. Супруг бросился догонять ее, догнал и вернул в машину. А очевидцам показалось, что неизвестный похитил девушку.

Сотрудники ОП №7 и УМВД по Екатеринбургу отыскали молодоженов, связались с ними по телефону и пригласили в полицию. Уже ночью в отделении они давали показания, оба написали, что причиной ссоры стали семейно-бытовые отношения. И указали, что не хотят дальнейших разбирательств. Однако, по словам Валерия Горелых, проверка все равно идет.

Кстати, проверку начали и в Следственном комитете по Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- По предварительным данным, имела место бытовая ссора между супругами, с женщиной все в порядке. Вместе с тем, доследственная проверка органами Следственного комитета продолжается, в ходе проверки принимаются меры к опросу всех участников инцидента и возможных очевидцев происшествия, - отметили в ведомстве.

Следователи планируют выяснить, совершал ли муж по отношению к жене какие-либо противоправные действия.