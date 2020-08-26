«Остались трое детей»: скончался рабочий, пострадавший после аварии на заводе в Асбесте

У Сергея Архипова остались трое детей. Фото: Facebook Натальи Крыловой

Во вторник, 25 августа, в 20 часов в больнице скончался житель Асбеста Сергей Архипов – один из пострадавших на местном заводе «ФОРЭС» в результате ЧП с шаровой мельницей в одном из цехов предприятия.

- У погибшего осталась жена и трое детей. До сих пор не ясно, кто возьмет на себя содержание и дальнейшую судьбу детей. Надеемся, что СК РФ, который прилетел из Москвы в Асбест, даст независимую оценку происходящему, - рассказывает депутат Асбестовской Гордумы Наталья Крылова.

На данный момент компания перечислила материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. А также взяла на себя расходы по организации похорон Сергея Архипова. По словам родственников погибшего рабочего, сначала на заводе им пояснили, что рабочий сам виноват в том, что получил травмы.

ЧП произошло на предприятии в Асбесте Свердловской области. Фото: сайт завода "Форэс"

- Ни в коем случае нельзя доверять такое сложное технологическое оборудование на откуп человеческому фактору. А вдруг человеку бы просто стало плохо? Здесь должна работать система автоматики. Датчики давления, температуры и прочее. Иначе такие аварии будут продолжаться, - говорит Наталья Крылова.

ЧП произошло на заводе в ночь на 21 августа. По предварительным данным, из-за нарушения технологии производства произошел разрыв оборудования на мельнице. Пострадали двое рабочих, у 36-летнего Сергея Архипова врачи диагностировали ожоги 70% поверхности тела.

На предприятии производят пропанты для добычи нефти. В тут ночь рабочие, которые находились на смене, сильно превысили лимит загрузки компонентов (руда и вода) в шаровую мельницу. Чтобы перемолоть руду, оборудование использовали шесть часов вместо трех.

В результате произошла авария. Сейчас на предприятии проводится проверка со стороны надзорных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У рабочего больше 70% ожогов тела»: на заводе «ФОРЭС» в Асбесте взорвалось оборудование. Два человека оказались в больнице (подробнее)

«Взорвалась мельница, люди обварились кипятком»: версия взрыва на уральском заводе в Асбесте. Сейчас двое рабочих находятся в реанимации (подробнее)