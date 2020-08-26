«Его пытались убить живодеры»: екатеринбургские волонтеры спасают щенка хаски, которого расстреляли из пистолета

У пса отнялись лапы. Фото: Instagram "Приют Бездомных Хаски Екб"

Волонтеры екатеринбургского приюта HuskyEkb спасают парализованного щенка хаски. Собаку нашли на обочине трассе в Муроме несколько недель назад. Местные зоозащитники не знали что с ним делать, ведь пес был в плачевном состоянии. Лапы вывернулись в обратную сторону, ходить не мог.

У муромских волонтеров не было денег помочь малышу, средств не хватало даже на рентген. Об этой истории узнали в Екатеринбурге и решили забрать собаку. Иначе, ее бы просто усыпили. В столицу Урала Муром приехал пару дней назад и здесь началось лечение. Предполагалось, что пса сбила машина.

- Ему не повезло, он получил травму, возможно, сбила машина, и его 17 августа просто выкинули на трассе из машины на обочину. Как мусор. Если за неделю не найдется место и куратор для него - его просто усыпят. 6-7 дней на раздумья. Жить ему или нет. Спасать или нет,- рассказывает Анастасия Кудрявцева, волонтер приюта HuskyEkb.

Три дня назад Мурома привезли в Екатеринбург и сразу же вместе с волонтерами собаку отправили в ветеринарную клинику. Сделали рентген и осмотр. Оказалось, что пес получил свою травму не от автомобиля, в него кто-то стрелял.

- Мы в глубоком шоке. У него пуля в позвоночнике. Сломан таз, сломан хвост, сломаны бедра, лапы. Это не авто травма, его пытались убить. Это делали какие-то живодеры. Травмам 2-3 недели, к сожалению, мнение врача, что это уже необратимо. Пуля в позвоночнике слишком давно. Лапы уже выгнуло в обратную сторону, болевой чувствительности уже в них нет, - продолжает Анастасия.

Сейчас щенок находится в клинике под наблюдением ветеринаров. Волонтеры намерены научить собаку передвигаться с коляской. А если повезет найти любящего хозяина.