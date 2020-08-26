В Екатеринбурге подростки угнали машину, чтобы покататься, и на гигантской скорости влетели в отбойник

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Ранним утром 26 августа в Екатеринбурге, на улице Челюскинцев, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, включая двух подростков. Легковую машину «ВАЗ», которая на большой скорости пронеслась на красный свет, заметили инспекторы ГИБДД. Полицейские последовали за автомобилем, однако тот в скором времени остановился – водитель не справился с управлением и влетел в отбойник.

От удара пострадали три человека. С места аварии экстренно госпитализировали в травматологическое отделение детской больницы 15-летнего водителя и 16-летнего пассажира. У первого медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму грудной клетки, у второго – сочетанную травму.

Кроме того, в машине в момент аварии находился еще один пассажир 23 лет. Его с травмой головы и переломом костей таза госпитализировали в ГКБ №23.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Полицейские заметили, что автомобиль имеет признаки угона – напрямую соединенные провода зажигания. Для проведения осмотра на место прибыла следственно-оперативная группа УМВД по Екатеринбургу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Полицейские отыскали владельца машины, который рассказал, что накануне вместе с коллегами приехал в магазин для установки оборудования. Автомобиль оставил на парковке и периодически подходил к нему за инструментами. Однако под утро машину уже не обнаружил на парковке.

Оказалось, что все пострадавшие уже были неоднократно судимы. Подростки состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, один из них – воспитанник детского дома. Сейчас он не учится и не работает. Сейчас инспекторы ГИБДД начали административное расследование.

- Информация по обстоятельствам ДТП и допущенных несовершеннолетними правонарушений будет направлена по месту учебы и проживания детей, а также в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер общественного воздействия, - добавили в ГИБДД.