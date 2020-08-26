Виновным в обрушении крыши на ЗИКе в Екатеринбурге заменили условные сроки на реальные

Под завали оказались почти 20 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Трагедия произошла в ноябре 2016 года, тогда погибли четыре человека, еще 14 получили травмы. В апреле 2020 году Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговоры нескольким обвиняемым в ЧП. Все они получили условные сроки.

Так, Владимир Гаганов был признан виновным по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двух и более лицам», а также по трем эпизодам статьи УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, которая связана со строительным и ремонтным функционалом на срок в два года с испытательным сроком два года.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Виктор Шмелев был также признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы условно и запретом в течение этого времени заниматься профессиональной деятельностью. Аналогичный приговор и у Юрия Ожиганова. А Илья Кондрашин получил условный срок в три года с запертом заниматься профильной деятельностью на два года.

По одной из статей Гаганов, Шмелев и Ожиганов были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. Тогда же суд признал за потерпевшими право возмещения причиненного ущерба и компенсацию морального вреда. Эти гражданские иски будут рассматривать в отдельном порядке.

Вынесенный приговор обжаловал Шмелев, а также защитники, прокурор и двое потерпевших.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловский областной суд рассмотрел жалобы и изменил приговор: всем осужденным условное лишение свободы заменено на реальное. Отбывать сроки все четверо будут в колонии-поселении.

Таким образом, суд удовлетворил апелляцию прокурора и жалобы потерпевших. А вот жалобу Шмелева оставили без удовлетворения. Также суд обратил внимание директора завода на то, что за работой аффилированных фирм на территории предприятия надо внимательно следить.

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