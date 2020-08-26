Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 августа 2020 года

Жители Екатеринбурга передвигаются по городу в масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 122 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 50 случаев - в уральской столице.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Асбесте, Староуткинске, Североуральске, Ивделе, Кировграде, Карпинске, Ревде, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Среднеуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число зараженных коронавирусом граждан достигло 24 720, из них 19 686 полностью победили болезнь. То за прошедшие сутки из больниц выписали 60 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 99 госпитализированных пациентов сейчас оценивается как тяжелое, 90 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 44 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 12 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии достигло отметки в 432 человека.

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