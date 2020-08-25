Автохама, протаранившего в центре Екатеринбурга машину бывшей жены, арестовали на трое суток

Панников разбил свою Audi и легковушку бывшей жены. Фото: СОЦСЕТИ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на три дня 50-летнего предпренимателя Андрея Панникова, который в ночь на понедельник протаранил автомобиль бывшей жены. Бизнесмен сел за руль своего Audi Q7 в нетрезвом виде, и несколько раз врезался в Hyundai Sonata, припаркованный у Цирка.

Согласно открытым источникам, Панников является директором туристической компании «Панавто», а также руководителем ремонтно-строительной компании «СК-96».

За считанные секунды кроссовер искорежил корейскую легковушку. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Позже он признал вину и раскаялся. Объясняя свой поступок заявил, что не выдержал семейных неурядиц.

- Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия потребовали от водителя предъявить документы и выйти из транспортного средства, однако мужчина отказался подчиниться. В отношении екатерибуржца был составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - отметили в пресс-службе суда.

Панников может обжаловать решение суда в течение 10 дней.

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