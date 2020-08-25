Кто в Свердловской области сможет бесплатно поставить прививку от гриппа: отвечает губернатор

Всего в первой партии на Урал поступило 400 тысяч доз вакцины от гриппа. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

В Свердловскую область уже доставили первую партию вакцин от гриппа. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что на Среднем Урале их планируют поставить 2,5 миллионам человек, что составляет 60% населения Свердловской области.

- Я сам обязательно поставлю прививку и от гриппа - в самое ближайшее время, и от коронавируса - когда это будет возможно, - сказал Евгений Куйвашев. - В первую очередь это касается жителей Екатеринбурга и близлежащих городов — Верхней Пышмы, Первоуральска, Сысерти, Березовского.

Глава региона отметил, что прививку от гриппа смогут поставить бесплатно работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ и транспорта. А также призывники, те кто старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниям. Не надо будет платить за нее и беременным женщинам, а также детям от 6 месяцев, школьникам и студентам.

Бесплатно поставить прививку от гриппа смогут работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ и транспортной сферы, призывники, беременные, уральцы старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Также вакцинация будет бесплатной для детей от 6 месяцев, для школьников и студентов.

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