«Ждем 31 августа»: когда в Екатеринбурге откроются кинотеатры

Все лето залы кинотеатров стояли пустые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что пандемия коронавируса еще не закончилась, жизнь в Свердловской области постепенно возвращается в прежнее русло. Даже в рестораны и кафе уже можно ходить по старинке, а в торговых центрах снова открылись магазины. Однако ограничений по-прежнему хватает. Так, в регионе все еще не могут работать кинотеатры. Причем точно неизвестно, когда именно появится указ главы региона, снимающий это ограничение. Сами представители кинотеатров надеются, что это произойдет уже 31 августа.

- Надеемся, что уже 1 сентября дадут открыться, - рассказал Дмитрий Котельников PR-менеджер сети кинотеатров «Премьер зал». - Вообще базово кинотеатр строится с хорошей вентиляцией. К тому же в свое время кинотеатральную отрасль потрясали нехорошие новости. Поэтому к нормам безопасности посетителей мы подходим более чем ответственно. И вентиляция, и пути эвакуации - хорошие. И мы уже прорабатывали вопрос, как рассаживать людей при 50%-ной заполняемости и как рассаживать зрителей через одного. У нас все готово. Проблема только в том, что не открывают.

В минувший понедельник, 24 августа, стало известно, что кинотеатры Санкт-Петербурга не будут открываться еще как минимум до 20 сентября. При этом, для сравнения, кинотеатры в Тюмени открылись еще на прошлой неделе.

Также сегодня, 25 августа, тему открытия кинотеатров затронули на оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом. В частности, на брифинге по итогам заседания вице-губернатор Павел Креков уточнил, что открытия кинотеатров стоит ждать в достаточно скором будущем.

- Мы подходим объективно к тем цифрам, которые позволяют в определенном режиме работать этим учреждениям, - сказал Павел Креков. - Думаю, что окончательно вопрос этот будет решен на следующем заседании штаба и мы узнаем, когда у нас начнут работать кинотеатры и другие учреждения.