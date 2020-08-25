Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 августа 2020 года

Торговые центры в Екатеринбурге работают в полную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 116 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших стала уральская столица: +36 новых случаев.

Также коронавирус обнаружили у жителей Нижнего Тагила, Невьянска, Серова, Верхней Пышмы, Режа, Североуральска, поселка Свободный, Асбеста, Белоярского и других населенных пунктов Свердловской области.

В августе статистика COVID-19 демонстрирует снижение числа новых случаев заболевания. 25 августа – показатель находится на самом низком уровне за месяц.

Динамика распространения коронавируса на 25 августа Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших с начала пандемии на Среднем Урале- 24 598 человек, из которых 19 626 - полностью справились с COVID-19. За сутки из больниц выписали 58 человек.

Состояние 86 пациентов оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимации, 50 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки зарегистрировано 11 смертельных случаев от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области – 420 человек.

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