Мальчик, которого вместе с мамой сбил водитель «бешеной» Honda, так и не научился ходить

Каждое утро и вечер Ваня делает специальные упражнения. Фото: предоставлено семьей Норицыных

Каждое утро для четырехлетнего Вани начинается с «полосы препятствий». Под присмотром любящих родителей мальчик учится заново ходить, но пока получается с большим трудом. Жизнь семьи Норицыных перевернулась 24 ноября 2018 года.

В тот день мама Вани впервые повела его в садик после больничного, у малыша было ОРВИ. Привычный маршрут по улице Фурманова обернулся для Екатерины и Вани настоящим коридором ужаса.

Екатерина Норицына с сыном в больнице. Фото: предоставлено семьей Норицыных

Когда Екатерина Норицына с ребенком стояла на перекрестке в ожидании зеленого сигнала, на тротуар внезапно выехал внедорожник Honda CR-V. Японская иномарка разогналась словно болид Формулы один и на бешеной скорости снесла Екатерину с Ваней и еще одного пешехода.

Почти два месяца они провели на больничной койке: мальчик пережил операцию по удалению гематомы на головном мозге, а его маме пришлось удалить почку и селезенку. И если Екатерине лишь несколько месяцев пришлось проходить в корсете, то Ваня остался инвалидом и пока ходит лишь с поддержкой.

- Каждый месяц мы тратим минимум 40 тысяч рублей на курсы реабилитации: лекарства, бассейн, физиотерапия, - рассказывает отец Вани, фотограф Павел Норицын. – Но мы довольно весело живем, особо не страдаем. Стараемся преодолевать сложности с улыбкой на лицах.

Заново Ване приходится и учится говорить, но после двух лет реабилитации появились первые успехи. Услышать звонкий голос сына родители могут услышать и вовремя прогулки на велосипеде, так и на детской площадке.

Мы подготовили небольшой сюжет о Ване. Посмотрите, как непросто дается мальчику каждый шаг.

За рулем той самой Honda был Владимир Пузырев. Мужчина утверждал, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии, но эту версию опровергли эксперты. За все время семья Пузырева перевела Норицыным лишь 50 тысяч рублей. У самого Владимира есть жена, взрослые сын с дочкой, а также маленькая внучка.

В марте его признали виновным и отправили в колонию на 6 лет и 6 месяцев. Но областной суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Норицыны наедятся, что в итоге служители Фемиды удовлетворят их просьбу о компенсации морального вреда на шесть миллионов рублей.

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