«Было 14 градусов, замерзли очень»: пловцы из Екатеринбурга завоевали 10 первых мест на соревнованиях «Царская миля 2020» в Кургане

Соревнования проходили на открытой воде. Фото: Евгения Машарова

На прошедших выходных в Кургане состоялся турнир по плаванию «Царская миля 2020». Участникам из разных городов предлагалось в открытой воде в сибирской реке Тобол на скорость проплыть отрезки длиной от 50 до 8000 метров. Участвовали как взрослые, так и дети. Причем особо отличились пловцы из Екатеринбурга. Они заняли 10 первых мест. Среди них много учеников из спортивной школы «Буревестник». Чтобы подготовиться к соревнованиям они на 15 дней уехали в Анапу, чтобы плавать в море.

- Никаких огороженных участков на море не было, тренировались там же, где плавали отдыхающие, - поделилась Альбина Зырянова, тренер спортивной школы. - С утра выходили на пробежку. Потом делали упражнения. На берегу проводили дополнительную разминку для разогрева и уже потом проплывали дистанцию.

В состязаниях участвовали, как взрослые, так и дети. Фото: Евгения Машарова

Среди тех, кто готовился к соревнованиям, были и пловцы со спортивным разрядом и любители, которые недавно научились плавать – как дети, так и взрослые. 3 августа команда вернулась в Екатеринбург, где продолжили тренировки в бассейне спортивной школы. Ну а за день до начала соревнований они приехали в Курган и устроили тренировочный заплыв по реке Тобол, чтобы познакомиться с рекой.

- После Анапы, где жарко, купаться в нашей уральской реке было тяжело - у нас очень холодно. Было 14 градусов на улице, а в воде 17, - поделилась Альбина Зырянова. - Но плавать все равно нужно было, чтобы понимать, какое в речке течение, и как разложить силы. Поплавали, замерзли все. Потом отогревались чаем. Ну а в субботу, в день начала соревнований, нам повезло - стало чуть теплее.