Эксперт назвал гриб, который защищает от рака

В Свердловской области стартовал сезон "тихой охоты" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Урале стартовал сезон тихой охоты. Грибники то и дело хвастаются в соцсетях богатой добычей. И каких грибов там только нет: маслята, подберезовики, белые грибы. Аж, слюнки текут. Насколько полезны грибы и как правильно их собирать в эфире радио «КП»-Екатеринбург (92,3FM) рассказала диетолог и нутрициолог (специалист, занимающийся гигиеной питания - Прим. Ред.) Елизавета Командовская

- Грибы, безусловно, полезны, но не все, - уточняет эксперт. – Важно где они были собраны. Грибы это природные сорбенты, поэтому если они растут возле трасс, опасных производств, то они впитывают в себя очень много негативных веществ. Собирать грибы нужно в отдаленных от дорог и производства местах. И тогда будет польза.

Хороши те грибы, которые собраны в местах далеких от производства и дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам специалиста, грибы продукт, который не так легко переваривать. Поэтому он не рекомендуется детям до 12 лет. Грибы могут вызвать аллергию. Они также не рекомендованы тем, у кого есть проблема с кишечником, желудком, почками.

- Если человек здоров, и грибы собраны правильно, то от грибов очень много пользы. Грибы содержат в себе и витамины, и микроэлементы, которые выводят холестерин, полезны для сердца, пищеварения, - продолжает Елизавета Командовская. – Кроме того, грибы не калорийные. В них всего 30 калорий на 100 граммов. Но самое интересное – грибы это онкопротекторы. То есть грибы защищают нас от рака. Вешенки и шампиньоны, которые продаются в магазинах, в меньшей степени. Зато ученые говорят о мощных свойствах белых грибов. Сейчас они тщательно изучаются учеными. В грибах также содержится так называемый сахар трегалоза, который защищает нас от старения.

Полное интервью с Елизаветой Командовской, можно послушать в подкасте радио «КП»-Екатеринбург.