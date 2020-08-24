Поджигателя дома в уральском поселке, из-за которого 62 человека остались без крыши над головой, отправили в тюрьму

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В конце ноября прошлого года в уральском поселке Ис, что под Нижней Турой, произошел крупный пожар – вспыхнул шестиэтажный жилой дом. Без крыши над головой остались 62 человека. Как выяснилось позже, причиной послужил умышленный поджог, хулигана удалось отыскать только в январе 2020 года. По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, поджигатель ранее уже был судим – в том числе и за убийство.

- В ту ночь мужчина был пьян, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к одному из жителей дома, проживающему в шестиэтажке, с целью умышленного уничтожения имущества, у него возник преступный умысел, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

С помощью своей зажигалки он поджег бытовой мусор. Убедившись, что его план сработал, он сбежал.

В ту страшную ночь пожар тушили 29 спасателей. Людей выводили с помощью спасательных масок и по автолестницам. Шести жильцам понадобилась медицинская помощь, двух из них пришлось экстренно госпитализировать – они получили травмы средней степени тяжести. Но, к счастью, никто не погиб.

Ущерб от поджога составил больше 17,7 миллионов рублей. После произошедшего губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить из областной казны 32 миллиона рублей, чтобы купить всем пострадавшим новое жилье.

В итоге, Нижнетуринский горсуд отправил поджигателя на 1 год и 11 месяцев в колонию строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 722 тысячи рублей в качестве возмещения вреда.