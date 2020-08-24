Появилось видео ДТП у Цирка в Екатеринбурге, где мужчина на Audi Q7 таранит машину бывшей супруги

Кроме машины сильно поврежден борбюр Фото: Олег ГАЛИМОВ

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появились две видеозаписи, на которых очевидцы запечатлели ДТП, в котором директор строительной компании Андрей Панников таранит на своем Audi Q7 черного цвета иномарку Hyundai Sonata, которая принадлежит его бывшей супруге.

После нескольких мощных ударов иномарку отбросила на припаркованную по соседству Kia Serato. Инцидент произошел ближе к вечеру в воскресенье, 23 августа.

После ДТП водителя задержали Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Хорошая была машина! Он одним ударом пробил радиатор! – говорили изумленные очевидцы ДТП.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как Audi Q7 объезжает шлагбаум и пробирается на парковку через тротуар. На второй записи подробно просматривается сам инцидент с тараном иномарки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обиделся после ссоры: в Екатеринбурге директор строительной компании протаранил машину бывшей жены. Предприниматель несколько раз врезался в Hyundai Sonata на своем черном Audi Q7 (подробнее)

Стало известно имя автохама, протаранившего машину бывшей жены в Екатеринбурге

По словам очевидцев, Андрей Панников находился в неадекватном состоянии (подробнее)