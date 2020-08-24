«Будто стою на краю пропасти»: Юлия Михалкова в облегающем комбинезоне приняла ванну со змеями

Юлия Михалкова призналась, что ей было очень страшно. Фото: предоставлено пиар-службой телеканала СТС.

Юлия Михалкова оказалась в темной комнате со своими страхами. Бывшая актриса «Уральских пельменей» приняла холодную ванну полную змей. При этом, красотка была одета в облегающий соблазнительный костюм.

Экс-«пельмешка» преодолевала свои страхи ради шоу, где она стала одной из участниц. Новый проект «Полный блэкаут» стартует на «СТС» 13 сентября. Звезды проверяют свое воображение в темноте, а помогает им в этом ведущий, тоже уралец, Сергей Светлаков. На съемках артист поддерживал свою землячку как мог.

- Перед съёмками было ощущение, будто стою на краю пропасти с завязанными глазами. Ну как настроиться, когда не знаешь, что тебя ждёт. Например, если бы я понимала, что будет змея, то как-то приготовилась к этому, - рассказывает Юлия. - Очень люблю и уважаю Сергея! Мне становилось легче, когда я слышала такой родной голос. В принципе темноты не боюсь: дома даже предпочитаю полумрак. Но когда темнота –– это какой-то символ неизвестности, безумно страшно.

Екатерина Корнева и Роман Постовалов прошли испытание червями и мышами. Фото: предоставлено пиар-службой телеканала СТС.

«Досталось» не только Юлии Михалковой. В выпуске приняли участия ее бывшие коллеги по цеху, Ксения Корнева и Роман Постовалов из «Уральских пельменей». Тем пришлось принять душ из мышей, тараканов и червей. Ксения даже немного пострадала во время съемок.

- Змея мне показалась какой-то бесконечной, но мыши страшнее всего. Как я справлялась? Решила, пусть они просто меня изучают. В процессе они разговаривали между собой, пищали. Плюс ко всему на голове у меня оставались личинки, и, наверняка, мыши их ели», с ужасом вспоминает Ксения.

Съемки проходят в полной темноте. Фото: предоставлено пиар-службой телеканала СТС.

«Полный блэкаут» - это российская версия популярного во всём мире формата Total Blackout, который принадлежит британской компании Fremantle, сообщает пресс-служба телеканала СТС. В каждом выпуске будет по четыре героя, или две пары. Все проходят три одинаковых испытания, не зная, что их ждет. Тот, у кого наименьшее количество очков, выбывает из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. Первая серия шоу выйдет 13 сентября, в 17:00.