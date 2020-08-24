Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 августа 2020 года

В Екатеринбурге разрешили работать торговым центрам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция официально подтверждена у 127 человек. Больше всего новых инфицированных граждан – жители Екатеринбурга: +56 человек.

Остальные заболевшие зарегистрированы в Богдановиче, Невьянске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Реже, Среднеуральске, Североуральске, Серове, Ирбите, Полевском и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 24 482 уральцев, из которых 19 568 человек полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из больниц домой вернулись 62 человека.

В инфекционных отделениях больниц сейчас 78 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 76 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 41 – подключен к аппаратам ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на 24 августа Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также за прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано шесть новых смертельных случаев от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 409 человек.

Отметим, что через неделю в Свердловской области стартует новый учебный год, который начнется в очной форме. Также в регионе открыты торговые центры, кафе и рестораны, а также фитнес-клубы.

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