От машины не осталось ничего: на Урале водитель на арендованном авто сбил лося и погиб сам

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В ночь с 23 на 24 августа на 327-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек. Под Первоуральском водитель Volkswagen Polo насмерть сбил лося и погиб сам, еще до прибытия скорой помощи. От его машины не осталось ничего – животное перебегало проезжую часть и попало прямо под колеса автомобиля.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Водитель – житель Ревды, управлял машиной, которую взял в аренду и имел больше десятка нарушений. С какой скоростью двигался водитель, установить не предстояло возможным, но сотрудники ГИБДД не исключают, что погибший мог серьезно превысить максимально допустимый скоростной режим, - рассказали «КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Полицейские, которые прибыли на место аварии, провели все необходимые замеры и процессуальные действия. Точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция советует водителям соблюдать скоростной режим и ПДД, а также быть предельно внимательными за рулем, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости.