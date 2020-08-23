«А за грибами теперь с ружьем ходить?»: к уральским городам вышли медведи

Мишка гулял возле беседки под Березовским. Фото: Сергей Стуков

Сразу два города Свердловской области атакуют медведи. К счастью, пока жертв ни среди людей, ни среди животных нет. Но опасность совсем близко, поэтому уральцам, особенно грибникам, которые сегодня сотнями ходят по лесам, нужно быть предельно осторожными.

В пятницу, 21 августа, большой бурый медведь вышел к зданию аквапарка «Пляж», который расположен по улице Победы, 8 в городе Серов.

Мишка не побоялся выйти в место, куда часто приходят люди. Фото: Сергей Стуков

- Был замечен крупный медведь 21 августа около 22 часов. Район патрулируют сотрудники полиции. Будьте осторожнее! – предупреждают в городском Управлении гражданской защиты.

Второй мишка гулял в окрестностях города Березовский, который примыкает к Екатеринбургу. За поселком Старопышминск дикий зверь попал в фотоловушку.

- Как теперь за грибами ходить? Не помню, чтобы медведь так близко подбирался к Березовскому, - рассказывает горожанин Сергей Стуков.

А вот людям нужно быть осторожнее. Фото: Сергей Стуков

- С ружьем теперь за грибами в лес придется ходить, - пишут жители Березовского в социальных сетях.

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