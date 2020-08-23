Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 августа 2020 года

Каждый день в Свердловской области регистрируют больше сотни случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус официально подтвержден у 129 человек. Лидером по числу заболевших уральцев традиционно стала уральская столица: +57 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 24 355 человек, из них полностью победили болезнь 19 506 человек, в том числе 63 – за прошедшие сутки.

Состояние 81 зараженного пациента оценивается медиками как тяжелое, 78 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 43 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: сервис Яндекс.Covid-19

Смертельных случаев от COVID-19 в Свердловской области за последние сутки не зарегистрировано.

По данным актуальной карты распространения коронавируса на Среднем Урале, в Екатеринбурге с начала пандемии COVID-19 заразились чуть больше 15 тысяч человек, далее идут Нижний Тагил, Первоуральск, Березовский и Верхняя Пышма. В Таборах не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Напомним, что с 1 сентября стартует новый учебный год в очном формате. На днях на полную загрузку перейдут детские сады.

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