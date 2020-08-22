«Надеемся, с ним все в порядке»: символ ФК «Урал» свалился с мотоцикла на поле перед победой команды

Часть болельщиков посчитали, что инцидент был постановкой. Фото: скрин с видео

В четвертом тур российской футбольной Премьер-Лиги 22 августа на стадионе «Екатеринбург Арена» сразились «Урал» и «Краснодар».

Перед началом матча во время традиционного объезда футбольного поля на мотоцикле с участием символа команды – Шмеля, произошел казус: мужчина в форме мохнатого насекомого упал из мотоциклетки.

- Надеемся, с ним все в порядке, - прокомментировали инцидент в РПЛ.

Этот неудачный момент не стал тенденцией для уральской команды – «шмели» вырвали победу у «Краснодара» со счетом 1:0.

«Урал» добился первой победы в сезоне и набирает пять очков в четырех играх.

«КП-Екатеринбург» провела прямую онлайн-трансляцию матча – по ссылке.