«Не могла двигаться, не употребив»: как бывшая наркоманка из Екатеринбурга 15 лет боролась в зависимостью и стала моделью plus size

Оксане 36, из них она 15 лет боролась с наркозависимостью. Эта фотография - ее первая в жизни профессиональная съемка после того, как она завязала. Фото: представлено героиней публикации

Дружба с наркотиками у Оксаны Смирновой [фамилия изменена – прим.ред.] началась 20 лет назад, когда ей было 16 лет. Это были вольные годы, ощущение вседозволенности застилало глаза. Оксана в то время училась в колледже, и все ее друзья увлекались мелкими курительными наркотиками, это было модно. И Оксана решила попробовать – мол, почему нет, бросить всегда успеешь. И с тех пор она несколько раз бросала, затем срывалась и начинала все заново. Так продолжалось то момента, когда ей исполнился 31 год.

Сейчас Оксана – успешная женщина, ведущий риелтор в крупной компании Екатеринбурга, а еще она – мама и модель.

«У КАЖДОГО СВОЕ ДНО – Я ПОЗОРИЛА СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ»

- Я всегда была очень закрытым человеком, необщительным. А в 16 лет подумала, что наркотики мне помогут, раскрепостят меня, начнут веселить, - рассказывает Оксана. Она вспоминает обо всем с большим трудом, периодически на обратной стороне телефонного провода голос замолкает. – На самом деле это, конечно, не приносит никакого веселья. Но желание попробовать в этой жизни все меня подтолкнуло.

Уже совсем скоро на смену мелким курительным наркотикам пришли «клубные наркотики». Оксана влилась в коллектив, все свободное время проводила в клубах и алкогольном угаре. Еще через четыре года, когда ей исполнилось 20, в ее жизни появились тяжелые наркотики, которые поглотили ее с головой. Параллельно с постоянной жаждой забыться Оксана писала диплом, защищалась в университете, сдавала сессию. Практически никто не знал, как она развлекалась по вечерам.

- Мне доставалось все легко и просто, но, когда в моей жизни появились тяжелые наркотики, я стала осознавать, что у меня серьезные проблемы. Дело в том, что у меня уже выработалась привычка: чтобы встать с утра и пойти по делам, мне нужно было употребить, - рассказывает Оксана. – Я училась на заочном отделении, параллельно работала в строительной компании. На момент выпуска у меня было 17 долгов, меня не допускали до госэкзаменов. И мне приходилось употреблять вещества, изменяющие сознание, с вечера, чтобы утром спокойно сдавать долги. Меня держало только то, что нужно закончить университет, потому что я училась на платном отделении, за мою учебу платили родители. Мне совесть не позволяла бросить все и пустить на самотек.

На этой фотографии Оксана употребляла. Фото: представлено героиней публикации

Женщина четыре раза пыталась вылечиться от наркозависимости, но каждый раз от стараний не было никакого эффекта. Первым щелчком для двадцатилетней девушки стала гибель отца – довольно известного человека в уральской глубинке, откуда Оксана родом. После этого поползли слухи об ее увлечениях, и для семьи она стала позором. На 40-й день девушка легла в клинику, чтобы пройти двухнедельный курс реабилитации. Оксана пила специальные таблетки, но ни о какой работе с психологами речи не было. Только медикаментозное лечение и детоксикация.

- У каждого же зависимого человека свое дно: кто-то занимается проституцией, кто-то сидит в тюрьме. Мне совесть не позволяла поступать плохо со своей семьей. На тот момент я не отдавала отчет, что вопрос стоит настолько остро: я позорила имена родителей, которые знали все. На тот момент я уже была зависимым человеком – не могла радоваться или отдыхать, не употребив хотя бы раз.

После первой попытки реабилитации Оксана завязала с тяжелыми наркотиками – или она так думала. Четыре года она держалась. Но в 2010 году сорвалась. В тот момент ее жизнь только-только начала налаживаться – она работала заместителем главного инженера в одной из строительных компаний, занимала руководящий пост. Большую часть зарплаты она тратила на наркотики, которые, к тому же, приходилось варить.

- Доставать самой их стало очень проблематично и сложно. Поэтому я стала искать такие способы, чтобы достать настолько много наркотиков, чтобы уже не думать о том, что в какой-то момент они просто закончатся. Речь шла уже о килограммах, - вспоминает Оксана.

Вместе с тяжелыми наркотиками в жизнь Оксаны пришли сомнительные квартиры, наркопритоны и странные личности. С работы ее уволили, и она стала жить вместе с мамой. Результатом таких похождений стал гепатит C, о котором она узнала далеко не сразу. Сейчас Оксана избавилась от диагноза – благодаря развитию медицины ей удалось полностью вылечиться.

Во время реабилитации Оксана стала работать волонтером в различных благотворительных фондах. Фото: представлено героиней публикации

«Я ПОНЯЛА, ЧТО СМОГУ ЗАВЯЗАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ ПОЯВИТСЯ РЕБЕНОК»

Примерно в то же время, в 2010 году, мать Оксаны отправляет ее на реабилитацию в фонд «Город без наркотиков». Женщина уезжает из дома, чтобы прожить четыре месяца в заброшенном пионерлагере под Алапаевском. За «лечение» пришлось заплатить больше 30 тысяч рублей. Все это время в фонде вместо лекарств и психологов сломленных людей заставляли постоянно работать в тяжелых условиях: без электричества и тепла они вязали веники, ездили на поля сажать картошку, кололи дрова и даже щипали траву – просто потому, что ни кос, ни газонокосилок в заброшенной глуши не было.

Спустя четыре месяца Оксана научилась даже снимать с себя клещей без вреда здоровью. Но усиленная трудотерапия ей не помогла – как только она вернулась домой, все началось по-новой. «Я думала, что заслужила своими трудами дозу», - рассказывает женщина.

Через год Оксана снова оказалась в этом же пионерлагере, но долго там не прожила – спустя неделю она вместе с семью «подругами по несчастью» под покровом ночи сбежала. Правда, первый побег не увенчался успехом – их поймали и заперли в комнате. Тогда во второй раз, спустя неделю, Оксана решила, что бежать нужно меньшим составом, и взяла с собой только одну девушку.

Во второй раз все получилось, Оксана добежала на своих двоих до Среднеуральска, прямо по лесу, на трассе поймала «попутку», которая и довезла ее до Екатеринбурга. «Помню, я прибежала домой, позвонила маме. А ей уже доложили, что я сбежала».

Фото: представлено героиней публикации

После этого случая Оксане поставили условие: либо она начинает принимать специальные таблетки, которые блокируют действия опиоидных наркотиков, либо снова оказывается на реабилитации. Оксана согласилась на первый вариант, но продолжила употреблять курительные наркотики. А затем, в какой-то момент, поняла, что ей удастся бросить, только если у нее появится ответственность. Серьезная ответственность. Собственный ребенок.

- В 2012 году я родила дочку. На тот момент я не боялась, что у ребенка будут проблемы со здоровьем. Я сделала ставку на то, что отец будет здоровым, значит, и малыш тоже, - рассказывает Оксана. – А когда вставала на учет по беременности, помню, узнала, что у меня гепатит, и мой ребенок попал в группу риска. Но, к счастью, я оказалась просто носителем, поэтому не могла его никому передать.

Все то время, пока Оксана была беременной и кормила грудью (почти три года), она отказалась от наркотиков и алкоголя.

«ПЕРЕГОВОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ СЛОМАННЫМ ЛОКТЕВЫМ СУСТАВОМ, ОЖОГАМИ И РАЗРЕЗАННЫМИ НОГАМИ»

- После того, как дочка немного подросла, у нас с ее отцом начались проблемы. Мы постоянно ругались. У меня очень сильно упала самооценка. Он стал меня ревновать, а позже – доставлять серьезные проблемы, - рассказывает Оксана. – Он караулил меня у дома, избивал, номера на машине отрывал, стрелял из пневматического оружия по окнам моего дома.

В состоянии постоянного стресса Оксана прожила несколько месяцев, пока однажды не узнала о благотворительном православном фонде «Ника», который помогает людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. И она приняла решение отправиться туда – собрала вещи, забрала ребенка и уехала. «Но тогда он начал терроризировать мою семью. В итоге, я решила с ним поговорить», - вспоминает женщина.

Переговоры добром не кончились – Оксана оказалась запертой в садовом доме. Отец ребенка ее избивал и прижигал кожу раскаленным железом.

Фото: представлено героиней публикации

- Как-то так получилось, что на протяжении всей жизни Бог меня сопровождал, находился рядом. И он не дал мне тогда умереть, - рассказывает Оксана. – И спустя сутки в дом приехала полиция, меня нашли благодаря его длинному языку – он шел по улице и, видимо, кому-то растрепал. Когда приехала полиция, я попросилась в больницу, меня туда отвезли. Я сказала, что упала. Больше месяца я лежала в клинике, ко мне вновь пришла полиция, и тогда я уже поменяла показания, сняла все побои.

Переговоры Оксаны закончились сломанным локтевым суставом, ожогами и разрезанными ногами. После операции в ее руку вставили семь спиц, с которым она проходила полгода. В итоге, отца ребенка задержали и посадили – но он захотел лечь в клинику, тогда, по решению суда, ему назначили принудительное психиатрическое лечение.

В больнице за Оксаной начал ухаживать молодой человек, который тоже состоял в фонде «Ника». У них сразу закрутился роман, дело чуть было не дошло до свадьбы. Но в отношениях женщины всегда были три составляющие: она, ее молодой человек и наркотики. Поэтому долго они не протянули, Оксана продолжила употреблять.

- Примерно в это же время, в 2015 году, я решила поставить точку в наших отношениях с отцом ребенка. Я собралась, приехала к нему в Волгоград на краткосрочное свидание, и там рассказала ему свое видение по сложившейся ситуации. Сразу после этого я решила окончательно и бесповоротно бросить, но наркотики меня поработили.

В том же году мама Оксаны отправила ее на очередную реабилитацию, на которой она пробыла семь месяцев. Там она познакомилась с американской программой анонимных наркоманов «12 шагов». «Программа была основана на духовных ценностях – возможно, это меня и зацепило». После того, как курс был окончен, она устроилась в Свердловскую областную наркологическую больницу. Кажется, жизнь пошла на лад – Оксана начала работать в различных благотворительных фондах, ездила в экспедиции. Все это давало ей возможность жить так, как нормальные, независимые, взрослые люди. На тот момент Оксане был 31 год. С тех пор она не употребляет.

Но потом в жизни женщины появился третий мужчина, отношения с которыми были похожи на постоянную борьбу. Они эмоционально выматывали ее, самооценка скатилась почти до нуля. Дочкой Оксана практически не занималась. Перед ней стал выбор: либо снова начать употреблять, либо найти что-то, что заменит ей наркотики.

Это последняя фотосессия Оксаны, сразу после нее агентство закрылось на карантин из-за коронавируса. Фото: представлено героиней публикации

«ХОББИ, КОТОРОЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯЕТ МНЕ НАРКОЗАВИСИМОСТЬ»

Спустя несколько лет Оксана познакомилась с женщиной, которая впоследствии стала продюсером модельного агентства. И та предложила ее молодому человеку принять участие в жизни агентства. Тот согласился на двухмесячный курс. Оксана смотрела на все со стороны и понимала, что это, что она искала – фотосессии, визаж, уроки ходьбы по подиуму, психолог… Все это ее привлекло. Но она боялась идти – слишком тяжелыми были отношения с возлюбленным.

- Но мне надо было просить у него разрешения, поскольку он очень жесткий человек. И я предложила пойти сразу после него. Я долго его к этому готовила, - вспоминает Оксана. – Мы с ним сходились и расходились десятки раз.

Все вокруг говорили женщине, что желание работать в модельном агентстве «Not Models» - из-за него. Но это было далеко не так.

- Помню, 6 декабря прошлого года у меня была назначена фотосессия. Первая вообще. В тот день я очень сильно поссорилась с молодым человеком. Мы ругались, пока я не доехала до фотостудии. Когда я зашла в студию и увидела все это своими глазами, почувствовала на себе, забыла свои неурядицы, - рассказывает женщина. – Я поняла, что это мое.

Агентство и модельная карьера помогла Оксане побороть свои страхи и стать увереннее в себе. В тот день, в начале декабря, она решила, что запишется на курс и не станет пропускать ни одного занятия. Она находила время после работы, иногда приводила заниматься даже дочку.

- Деньги – не цель. Для меня агентство – это хобби, оно полностью заменяет мне наркозависимость. Я нашла в нем свою отдушину. Я получаю массу положительных эмоций. Теперь я знаю себе цену, моя самооценка значительно поднялась.

Дочка Оксаны пока не знает, что ее мама употребляла наркотики. Но женщина уверена, что когда-нибудь обязательно расскажет – когда настанет время. А пока что она старается уделять ребенку как можно больше времени, чтобы таким образом возместить все упущенное время.

Модельное агентство для Оксаны – своего рода инструмент для достижения ее целей, который открывает ей большие перспективы. Сейчас ей 36. Она верит, что когда-нибудь станет очень востребованной моделью. «Моя правильная жизнь основывается на духовных принципах, на верю в Бога, в мои правильные поступки. И все это мне помогает».