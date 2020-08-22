В Екатеринбурге красавицы проплыли вместе с Джеком Воробьем на сапсерфах по затопленной улице

"Курорт" организовали прямо под Блюхеровским мостом на Шефской. Фото: информационный портал Е1

Почти всю неделю в Екатеринбурге шли дожди. Из-за плохой работы ливневки несколько улиц сильно затопило. Традиционно проблема коснулась улице Шефской, которую топит каждый год после сильных дождей.

Уральские девушки не боятся августовских ливней. Фото: информационный портал Е1

Автомобили здесь проехать не могли, и это место в настоящий курорт превратили уральские красавицы.

"Джек Воробей" покоряет уральские просторы. Фото: информационный портал Е1

Фотограф Е1 Дмитрий Емельянов провел необычную фотосессию, пригласив к участию девушек Ксению и Настю, капитана Джека Воробья и сапсерфы.

Спасение отдыхающих в руках капитана. Фото: информационный портал Е1