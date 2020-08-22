Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 августа 2020 года

В больнице по-прежнему остается множество больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет 24 226 человек, из которых 19 443 пациента полностью победили болезнь.

Также в регионе за сутки от коронавируса погибли еще 7 человек. Общее число жертв пандемии составило 403 человека.

Новые заболевшие зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Кушве, Первоуральске, Нижних Сергах, Сысерти, Березовском, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронаывируса на Урале. Фото: сервис Яндекс.Covid

Напомним, что почти неделю на Среднем Урале разрешена работа заведений общепита. В Екатеринбурге несколько дней назад провели проверку работы кафе и ресторанов. Серьезные нарушений при этом выявлено не было.

Также региональные власти увеличили загрузку групп в детских садах Свердловской области. В скором времени этот показатель доведут до 100%. Учебный год на Урале начнется в обычном формате.

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