«Взорвалась мельница, люди обварились кипятком»: версия взрыва на уральском заводе в Асбесте

На заводе во время взрыва пострадали двое рабочих. Фото: Наталья Крылова

В пятницу, 21 августа, на заводе «ФОРЭС» в уральском городе Асбест в одном из цехов произошел взрыв оборудования, в результате которого двое рабочих получили серьезные ожоги: у одного из них – более 70% поверхности тела, у второго – около 25%. Оба пострадавших сотрудника предприятия, обварившихся в кипятке, находятся в реанимации.

По мнению рабочих, в цехе взорвалась мельница, из которой вовремя не спустили пар. По заводу ходят слухи, что виноваты сами рабочие. Но тогда возникают вопросы: есть ли в цехе система автоматики и почему были проигнорированы нормы техники безопасности.

Депутат думы Асбестовского городского округа Наталья Крылова – опытный инженер. После ЧП она пообщалась с бывшими рабочими и технологами завода «ФОРЭС». В итоге эксперты вывели собственную версию случившегося.

- Вероятнее всего взорвалась шаровая мельница. Это такой горизонтальный барабан, в который загружается пульпа – это руда с водой. Они перегрузили мельницу. Им нужно было промолоть эту руду, поэтому они вместо трех часов мололи все шесть, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Наталья Крылова. – Периодически нужно было подходить к оборудованию и нажимать клапан, чтобы спускать пар. Это не было сделано.

В ближайшее время депутат думы Асбестовского ГО напишем жалобу в региональный Ростехнадзор, чтобы специалисты организовали проверку.

На предприятии могла взорваться шаровая мельница. Фото: скрин с видео завода "ФОРЭС"

- Есть два вопроса, на которые нужно получить ответы: имеет ли «ФОРЭС» право использовать это оборудование. Также, непонятно, проводился ли инструктаж с рабочими по поводу эксплуатации шаровой мельницы?

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковника Валерия Горелых, в день ЧП на завод выезжала следственно-оперативная группа территориального УВД под руководством начальника городской полиции подполковника Александра Дьякова. На месте ЧП выяснилось, что инцидент не носит криминального характера.

- Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь. Сотрудники полиции их личности уже установили: это гражданин Аксенов 1980 года рождения и его коллега Архипов 1984 года рождения, они получили больше всего травм, - рассказал «КП-Екатеринбург» полковник Валерий Горелых.

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