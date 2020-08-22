«У рабочего больше 70% ожогов тела»: на заводе «ФОРЭС» в Асбесте взорвалось оборудование

На предприятии производят пропанты для добычи нефти. Фото: завод "Форэс"

В пятницу, 21 августа, в городе Асбест Свердловской области на заводе «ФОРЭС» произошло ЧП, в результате которого серьезные травмы получили двое рабочих.

По предварительной информации на предприятии из-за нарушения технологии производства взорвалась мельница. Рабочие получили ожоги (у одного – 70% ожогов тела), обоих доставили в городскую больницу.

На место ЧП в тот же день выезжала следственно-оперативная группа территориального УВД под руководством начальника полиции Асбеста подполковника Александра Дьякова.

По словам руководителя пресс-службы регионального Главка полковника Валерия Горелых, инцидент не носит криминального характера.

- На предприятии, о котором идет речь, производят пропанты для добычи нефти. Находившаяся на смене рабочие, по предварительным данным, значительно превысили лимит функционирования спецоборудования. Вместо положенных трех часов устройство использовалось порядка шести, в результате чего могло образоваться высокое давление в закрытой емкости с последующим мощным хлопком, - рассказал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых.

На заводе работают больше 1000 человек. Фото: завод "Форэс"

По данным областной полиции, у оборудования вырвало крышку, после чего цех залила смесь горячей воды и песка. Пострадали рабочие, находившиеся в непосредственной близости от поврежденного оборудования.

- У одного из рабочих, которые находились в эпицентре ЧП, ожоги 65–70% тела, а у второго — 20–25%. Оба они госпитализированы в местную больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь. Один из пострадавших в реанимации. Сотрудники полиции их личности уже установили, это гражданин Аксенов 1980 года рождения и его коллега Архипов 1984 года рождения, он получил больше всего травм, - рассказывает Валерий Горелых.

Стражи порядка на данный момент устанавливают, был ли проведен инструктаж по технике безопасности, и кто из руководящего состава несет за это ответственность. Позже материалы проверки передадут в Следственный комитет Свердловской области.

На заводе ситуацию не комментируют.