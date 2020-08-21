«Сергий использует своих прихожан»: представитель Екатеринбургской епархии о протестующих второй день сторонниках опального схимонаха

Опальный схимонах Сергий призвал своих сторонников выйти на свою защиту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Объявляю боевую тревогу! - так начинается новое послание скандального отца Сергия.

Такую реакцию у бывшего схиигумена вызвал указ митрополита Кирилла о переводе монахинь в другие монастыри. Однако Сергий, судя по всему, без боя отдавать монахинь не намерен.

Уже второй день к зданию Екатеринбургской епархии на Репина, 6 стекаются его сторонники. В основном женщины. Но, накануне среди протестующих можно было увидеть «Уральского пельменя» Дмитрия Соколова.

Поддержать Сергия в основном приходят женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Основное требование к митрополиту Кириллу - это провести Поместный собор, - говорит Соколов. - Надо прийти к миру. Монахини не хотят покидать обитель! Вы как себе это представляете? Вот вы живете в квартире с семьей. А к вам придут домой и скажут, что один будет жить отдельно ото всех.

Вчера к собравшимся выходил советник правящего архиерея по правовым вопросам отец Виктор Явич. Он говорил о том, что поместный собор собирать не будут, а также добавил, что и силовые методы по отношению к Сергию не применят.

Сегодня же на переговоры вышел иерей Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. По мнению отца Даниила, соратники бывшего схиигумена не имеют полноценного понимания о жизни Церкви, об устройстве церковно-общественной сферы, элементарно духовно, религиозно не просвещены, и сверяют свою жизнь не с Евангелием, а с тем, «что скажет схимонах Сергий».

И Дмитрий Соколов из "Уральских пельменей" Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К сожалению, есть те нюансы, которые препятствуют полноценному диалогу с теми, кто сегодня вновь пришел на территорию Екатеринбургской епархии, организованно предлагая некие мысли и речи в отношении не только бывшего схиигумена Сергия (Романова), но и в целом по неким церковно-общественным, как им кажется, проблемам, - рассказывает отец Даниил. - Например, они говорят о некоем поместном соборе. При этом они совершенно не понимают, в каких случаях его созывают.

По словам отца Даниила, у него складывается ощущение, что приходящие второй день к епархии несколько десятков последователей схимонаха Сергия живут в какой-то своей параллельной реальности.

21 августа к зданию Екатеринюургской епархии пришло в два раза меньше человек, чем 20 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Они сверяют свою жизнь только с тем, что им сказал схимонах Сергий. Это очень печально, поскольку свидетельствует о психологической зависимости этих людей от своего духовника, который привёл их не ко Христу, а к себе. Печально, что схимонах Сергий и его сторонники, захватившие монастырь, используют доверчивых и искренне любящих его прихожан для организации в дни Успенского поста «акции протеста», противных духу Евангелия, - говорит отец Даниил.

Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии также выразил готовность провести духовные беседы со сторонниками Сергия.