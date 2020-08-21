Как уральцам получить компенсацию за отпуск в России: рассказывает эксперт

Забронировать поездку нужно с 21 по 29 августа, а воспользоваться путешествием до конца этого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские туристы смогут получить деньги за отпуск в России, а в частности за тур в Свердловской области. Акция «Туристический кешбэк» стартовала 21 августа и продлится до 28 августа. Те, кто путешествовал по Уралу, тоже могут претендовать на выплату, потому что Свердловская область вошла в список регионов федеральной программы.

Директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказала, как уральцам получить кешбэк.

- Программа была придумана Ростуризмом и платежной системой «Мир», чтобы простимулировать путешествия по России, объясняет она. – Как получить выплату, написано на сайте мирпутешествий.рф. Для участия необходимо зарегистрировать карту «Мир» в платежной системе. Там есть перечень банков. Затем зарегистрировать эту карту в программе лояльности на сайте, который я упоминала выше. Дальше вы бронируете тур, куда бы вы хотели отправиться в путешествие. Вы можете воспользоваться как услугами туроператоров, так и забронировать отель. Основное условие – минимум четыре ночи забронировать и стоимость не ниже 25 тысяч рублей.

Сумма, которая вернется туристу, составляет от 5 тысяч рублей с каждых 25 тысяч рублей. Максимально вам могут вернуть 15 тысяч рублей. Деньги придут автоматически, если вы все правильно оформили.

Забронировать поездку нужно с 21 по 29 августа, а воспользоваться путешествием до конца этого года. Таким образом, заехать в отель нужно будет до 20 декабря включительно.

- К этой программе пристальное внимание и система настолько прозрачная, что никаких подводных камней быть не может. Те цены и условия акция, которые сейчас есть на сайте, туроператоры меня не могут. Можно не опасаться. Тем более туроператоры сами заинтересованы продать как можно больше туров в этой акции, потому что создает дополнительную привлекательность к ним, - добавила Эльмира Туканова.

Жители Свердловской области могут поехать отдыхать не только тур по Уралу, но и в другие регионы страны. Кешбэк действует по направлениям: Санкт-Петербург, Калининградская область, Республика Коми, Ненецкий АО, Ростовская, Воглоградская, Мурманская области и другие.