Ущерб 150 миллионов: через месяц после потопа в Нижних Сергах возбудили уголовное дело

Несколько домов едва не снесло волной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 20 июля 2020 года, часть Свердловской области накрыл настоящий ураган с ливнями и грозами. В эпицентре непогоды оказался город Нижние Серги Свердловской области, что в 90 километрах от Екатеринбурга

В населенном пункте протекает несколько рек, из-за ливней Серебрянка и Сторожевая вышли из берегов и повредили больше 40 частных жилых домов, а также подтопили несколько административных зданий.

Последствия наводнения устраняли целую неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

На место ЧП для эвакуации горожан были доставлено сотни спасателей, которые в течение недели расчищали город от завалов. В Нижние Серги даже прилетали министр МЧС Евгений Зиничев, который лично проверил ход работ, а также начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

Из собственных источников ural.kp.ru стало известно о том, что 20 августа в Нижнесергинский отдел полиции из Нижнесергинского межрайонного следственного отдела СУ СКР поступило постановление о возбуждении уголовного дела по части 1.1. статьи 293 УК РФ «Халатность».

Сотни спасателей направили в уральскую глубинку для устранения последствий ЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи полагают, что пока неустановленные чиновники в Нижних Сергах плохо исполняли свои обязанности. В итоге перед ураганом местных жителей не оповестили об угрозе возникновения ЧС.

Не были заранее приняты меры по расчистке русел рек Заставка, Средняя, Серебрянка, Серга, которые протекают по территории города по улицам Жукова, Серебрянка, 50 лет Октября, Титова, Розы Люксембург, 8 Марта.

Стихия обрушилась на жилые кварталы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реки вышли из берегов, повредив в ходе ЧС дороги и мосты, объекты ЖКХ, здания и сооружения, более 40 жилы домов, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

В результате ЧС нанесенный ущерб составил более 150 миллионов рублей.

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