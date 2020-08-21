«Увидел медведя, притворился мертвым»: На Урале молодой грибник три дня блуждал по лесу со сломанной ногой

Три дня Данил провел в лесу. Снимок: Алексей БУЛАТОВ Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Во вторник вечером в лесу в 70 километрах от Нижнего Тагила потерялся 21-летний повар Данил Медведев. До пандемии молодой человек работал в ресторанах Краснодара, но в начале лета вернулся в Нижний Тагил.

18 августа, отдыхая у дедушки и бабушки в одной из местных деревень, он вместе с другом пошел за грибами в лес, а в итоге отделился от товарища и случайно ушел в самую чащу. Нашли его лишь в четверг вечером. Живого, но со сломанной ногой и пережившего встречу с медведем. Сейчас молодой человек находится в больнице. О том, как ему удалось продержаться в лесу три ночи, он рассказал своему отцу.

- Начало темнеть уже, когда он потерялся, - говорит Александр, отец Данила. - Сын решил залезть на дерево, чтобы посмотреть, в какой стороне дорога, но сорвался и при падении сломал ногу. У него перелом берцовой кости. Он выполз на поляну, стал кричать. Думал, что его найдут. Но когда понял, что никто его не слышит, стал пытаться выползти из леса.

Из-за сломанной ноги Данилу пришлось передвигаться на четвереньках. В первый день было относительно тепло, но затем зарядил дождь, который практически не прекращался. Ни спичек, ни зажигалки у молодого человека с собой не было, чтобы развести костер. На Даниле была шерстяная кофта, но она быстро промокла насквозь и мешала идти, поэтому он ее выбросил.

В лесу молодой грибник питался мхом, чтобы выжить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Данил говорил, что в кофте он бы не выбрался. Так и полз в футболке, - продолжает Александр. - Он ел мох и заячью траву. Там болотистая местность, но никаких ручейков не было. Поэтому воду для питья он выжимал из мха. Делал шалаш ночью, чтобы спать. В последнюю ночь он практически не спал, так как стало совсем холодно. Полежит, почувствует, что замерзает, и снова ползет. На второй день, пока полз, он увидел медведя на горке рядом с собой. Так Данил свернулся калачиком и притворился мертвым. Медведь приблизился на 10 метров, «понюхал» и дальше пошел.

В это время по лесу ходили родные и знакомые Данила, искавшие его, а также добровольцы. Но выйти на след парня удалось одному из соседей его дедушки и бабушки. Он услышал, как парень зовет на помощь, вышел на него в лесу и сообщил о его местонахождении родителям Данила.

- Мы его накормили, три кружки чая он у нас выпил. Потом повезли в больницу, - рассказывает Александр. - В четверг ему должны были операцию на ноге сделать, на вытяжку поставить.