Семья возвращалась из отпуска: на трассе Екатеринбург - Курган погибли четыре человека

Семья из Екатеринбурга возвращалась из отпуска. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Четыре человека погибли в аварии на трассе Екатеринбург – Курган. По информации свердловского управления ГИБДД, на 103 километре дороги столкнулись «Хендай Солярис» и «Пежо».

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» неправильно выбрал скорость на мокрой дороге во время дождя допустил занос транспортного средства, в результате чего автомобиль выбросило на встречную полосу дороги, где произошло столкновение, - отмечают в отделении пропаганды УГИБДД региона.

Водитель автомобиля «Пежо» и двое детей 9 и 4 лет госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Две женщины этого автомобиля пассажирки погибли.Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель автомобиля «Пежо» и двое детей 9 и 4 лет госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Две женщины этого автомобиля пассажирки погибли.

На месте ДТП сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Также в результате столкновения погибла пара из «Соляриса». Известно, что это была семья из Екатеринбурга, которая возвращалась домой после отпуска в Кургане.

- Движение на данном участке не затруднено, на месте автоаварии находятся сотрудники оказывают помощь водителям при проезде данного участка дороги, - добавили в ГИБДД.