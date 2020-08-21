Как избавиться от клопов и тараканов: рассказывает врач-эпидемиолог

Некоторые жители настолько устали бороться с проблемой, что сомневаются, не подкидывают ли насекомых сами дезинсекторы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тараканы и постельные клопы – головная боль многих горожан. Они есть как в старых, так и в новых домах. Причем дело не только в чистоте квартиры, но и в инженерно-технических коммуникациях дома. Насекомые могут прийти от соседей через вентиляцию, розетки, плинтуса, даже входные двери в квартиру. Их также можно принести домой с одеждой.

Некоторые жители настолько устали бороться с проблемой, что сомневаются, не подкидывают ли насекомых сами дезинсекторы. Появляется объявление «Уничтожим тараканов», а вместе с ним и первые вредители. Разобраться в этой теме нам помогла Светлана Акулова, заведующая отделом и дератизации Центрального екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Врач объяснила причину появления тараканов, рассказала об эффективных методах борьбы с ними и самостоятельной профилактике.

- Светлана, расскажите, почему появляются тараканы и клопы? Действительно ли дело в антисанитарии? Ведь бывает дома чисто, а насекомые все равно приходят.

– Тараканы и клопы в человеческих популяциях, особенно в условиях города, существовали всегда. Даже если кажется, что они исчезли на несколько лет – это не так. Их численность может уменьшиться. Они могут вести более скрытый образ жизни. Ареал распространения может сократиться. Но говорить о полном исчезновении из города я бы не стала. Для постельных клопов источник питания – только свежая кровь (в том числе – человеческая). Для тараканов – оставленные на ночь продукты и пищевые остатки, застарелый пригоревший жир, незаметные крошки еды в труднодоступных для уборки местах. И даже опавшие листья комнатных растений, и обойный клей могут стать источник питания для насекомых. В доме может быть чисто. Но если там же есть места, где можно укрыться, то жизнь этих насекомых в квартирах может быть вполне комфортна.

- Как бороться с тараканами и клопами? Какой самый эффективный способ?

- Современные средства, как профессиональные, так и для продажи населению, хорошо зарекомендовали себя с точки зрения эффективности. Поэтому, если вы пригласили проверенную организацию, много лет работающую на рынке этих услуг, результат будет хорошим. Если же рассадник клопов и тараканов был не у вас, а у ваших соседей, или вы можете приносить этих насекомых с вещами, например, с работы, то дезинсекция будет только барьерной. То есть пока действует инсектицид – до 6 недель без генеральной уборки – насекомые будут умирать. Когда действие инсектицида закончится – насекомые опять начнут заселять вашу квартиру.

Поэтому в первую очередь надо закрыть доступ для насекомых в квартиру, например, поставить заглушки на розетки. Если есть вероятность приноса насекомых с работы – то обязательны осмотры вещей и сумок перед уходом с работы и дома.

Насекомые заводятся даже в тех квартирах, где идеальный порядок. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Есть неэффективные методы борьбы с тараканами и клопами? Как не попасться на удочку маркетологов и лже-специалистов?

- Если истребительными мероприятиями занимаются непрофессионалы – им может повезти: тараканы и клопы могли только-только появиться в квартире, не успели закрепиться в местах укрытия и размножиться. Тогда одной грамотной инсектицидной обработки может быть достаточно. Про удочки маркетологов – знаю только про обещания недобросовестных фирм, что после обработки клопы не появятся год. Это именно пустые обещания, так как самки клопов могут голодать до года, оставаясь при этом живыми, и обработка не имеет к этому никакого отношения, потому что любое современное средство действует максимум 6 недель.

- Есть ли возможность избавиться от насекомых самостоятельно?

- Одним и тем же инсектицидом можно избавиться от широкого спектра членистоногих, НО! Надо знать их биологию и дозировку инсектицида. Например, от тараканов в первую очередь обрабатываются ВСЕ подступы к воде. То есть надо знать все потенциально влажные места в квартире. Даже политые цветы и конденсат на трубах с холодной водой и обратной стороне холодильника. Иметь в виду все возможные места укрытий. Даже сантиметровая щель – отсутствие затирки между облицовочными плитками – может привести к заселению тараканами всего заплиточного пространства. И другие возможные места проникновения извне. С клопами – в первую очередь обрабатываются места укрытий. Это прежде всего узкие щели в конструкции кровати, мебели и элементов декора, которые надо обработать ВСЕ! Также следует учитывать, что против яиц клопов инсектициды не действуют, а эффективна высокая температура (пар, стирка при температуре свыше 90 градусов). То есть существует множество условий, обязательных для успешного проведения дезинсекции, и не очевидных для непрофессионала. И если вы один раз попробовали самостоятельно избавиться от этих насекомых, и результат не 100%-ный – дальше не надо заниматься «самолечением»! Вызывайте профессионалов!

- Как проводить профилактику?

Важно сохранять чистоту, убирать всю доступную пищу и воду. А также следить за отсутствием мест укрытий и проникновения насекомых. Хочу также добавить, что раннее обнаружение и быстрое реагирование – профессиональные дезинсекционные мероприятия – на появившихся насекомых внесут свой вклад в снижение их численности и распространенности по городу в целом.

- Некоторые горожане жалуются, что вместе с объявлениями об обработке против насекомых появляются и сами насекомые. Делают предположения, что некоторые частные компании их подкидывают. Возможно ли такое?

- Теоретически – да, возможно. В своей практике я с таким не сталкивалась.

Список дезинсекционных служб Екатеринбурга:

1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Телефон: +7 (343) 374-13-79

Сайт: www.fbuz66.ru

Время работы: ПН-ПТ 8.30 -17.00

2. ОФИЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА СЭС ЕКАТЕРИНБУРГА

Телефон: +7 (343) 243-54-93

Сайт: екатеринбург-сэс.рф

Время работы: круглосуточно

3. Уральская Федеральная СЭС

Телефон: +7 (343) 364-64-24, 8 (800) 444-14-06

Сайт: https://урал-сэс.рф

Время работы: круглосуточно

4. ГЛАВДЕЗЦЕНТР

Телефон: +7 (343) 364-77-04

Сайт: https://glavdezcentr.ru/

Время работы: круглосуточно