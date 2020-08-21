Урал – Краснодар 22 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Фото: ФК "Урал"

Команды Юрия Матвеева и Мурада Мусаева в очной встрече выясняют, кто же из них сильнее. В предыдущем туре «Урал» едва не обыграл «Локомотив», а «Краснодар» без проблем разобрался с тульским «Арсеналом». «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Урал – Краснодар 22 августа 2020.

Статистика личных встреч Урал – Краснодар 22 августа 2020

За всю историю команды встречались 20 раз: «Урал» побеждал лишь четыре раза, а «Краснодар» - 9. Екатеринбургский клуб забивал 22 мяча, а «быки» - 36. Самая крупная победа над «Уралом» была зафиксирована в 2016 году, когда команда проиграла 6:0.

Прогнозы букмекеров на матч Урал – Краснодар 22 августа 2020

Букмекеры считают, что вероятность победы гостей в три раза выше, чем у хозяев поля.

Прогноз на матч Урал – Краснодар 22 августа 2020

«Краснодар» победит.

Составы команд на матч Урал – Краснодар 22 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Урал – Краснодар 22 августа 2020

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Урал – Краснодар 22 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча «Урал» - «Краснодар» можно будет посмотреть с 13:55 на телеканале «Матч Премьер»