Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 августа 2020 года

Многие жители Екатеринбурга продолжают носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 124 новых случаев коронавируса. Лидером по заболеваемости традиционно стал Екатеринбург: + 41 заболевший.

Также новые инфицированные COVID-19 зарегистрированы в Каменске-Уральском, Полевском, Серове, Ревде, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Североуральске, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Карпинске, Невьянске и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составило 24 105 человека, 19 383 пациентов полностью победили болезнь. 66 человек – выписаны из инфекционных больниц за последние сутки.

Состояние 70 пациентов сегодня оценивается как тяжелое, 69 из них находятся в палатах реанимации, 36 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 8 новых случаев смерти от COVID-19, общее число жертв пандемии коронавируса на Среднем Урале составило 396.

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