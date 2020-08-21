Дороги переезжают вброд: последствия сильного ливня в Екатеринбурге

Фото: скриншот с видео группы "Инцидент Екатеринбург"

Сильнейший ливень за считанные часы затопил важнейшие для Екатеринбурга автомагистрали. Под воду ушла Шефская, развязка у «Калины» и проспект Космонавтов.

- Поплыли машины! – комментирует потоп водитель, который оказался в пробке при выезде с ЖБИ.

В МЧС сообщают, что дожди продолжатся до 23 августа.

- Дожди не покидают Свердловскую область, сильные осадки могут вызвать подтопления низменных участков местности и дорог, осложнение дорожной обстановки. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, - отмечают в свердловском главке МЧС.

Как нужно передвигаться на автомобиле?

Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите «аварийку» и переждите ливень. Если уровень воды стремительно прибывает, то покинье машины и уйдите на возвышенный участок.

В случае экстренной ситуации звоните по номерам 101 или 112.