Синоптики обещают дождь на три дня: Екатеринбург за один вечер превратился в Венецию

Город затопило за один вечер Фото: Олег ГАЛИМОВ

Настоящим потопом обернулся для Екатеринбурга ливень вечером 20 августа. Дождь оказался таким сильным, что улицы мегаполиса стали больше напоминать каналы в Венеции. К сожалению, синоптики прогнозируют осадки на три ближайших дня.

Улица Карла Либкнехта Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Дожди не покидают Свердловскую область, сильные осадки по данным синоптиков местами прогнозируются и в предстоящие трое суток. В связи с этим возможны подтопления низменных участков местности и дорог, осложнение дорожной обстановки, - сообщают в свердловском главке МЧС.