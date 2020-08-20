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Синоптики обещают дождь на три дня: Екатеринбург за один вечер превратился в Венецию

Улицы города затоплены, движение транспорта сильно затруднено
Олег ГалимовОлег ГалимовОлегГалимов
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Город затопило за один вечер

Город затопило за один вечер

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Настоящим потопом обернулся для Екатеринбурга ливень вечером 20 августа. Дождь оказался таким сильным, что улицы мегаполиса стали больше напоминать каналы в Венеции. К сожалению, синоптики прогнозируют осадки на три ближайших дня.

Улица Карла Либкнехта

Улица Карла Либкнехта

Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Дожди не покидают Свердловскую область, сильные осадки по данным синоптиков местами прогнозируются и в предстоящие трое суток. В связи с этим возможны подтопления низменных участков местности и дорог, осложнение дорожной обстановки, - сообщают в свердловском главке МЧС.

Происшествия: ЧП

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