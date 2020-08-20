Уральские ученые нашли пляжи с россыпями костей мамонтов и животных, которым 400 тысяч лет

Теперь останки древних животных будут изучать в Екатеринбурге. Фото: Евгения ГУСЕВА

Настоящие россыпи костей доисторических животных обнаружили уральские ученые в Тюмени во время экспедиции. Сотни фрагментов, оставшихся от мамонтов, а также тысячи небольших костей от носорогов, лошадей, бизонов, пещерных медведей и овцебыков, живших около 20-400 тысяч лет назад, просто лежали на пляжах трех рек – Вагай, Тобол и Иртыш.

- Реки западной Сибири часто размывают свои древние отложения, и кости животных, погибших когда-то на их месте, оказываются на поверхности, на берегу, - объясняет Павел Косинцев, старший научный сотрудник Института экологии, растений и животных УрО РАН, организовавшего экспедицию. - Мы знали, где примерно на Вагае, Тоболе и Иртыше такие отложения костей есть. Но долгие годы уровень воды в этих реках был высоким и не давал до них добраться. А этим летом он понизился и появились пляжи.

Сортировка костей мамонтов. Фото: Антон Кисагулов

На песке буквально лежали обнаженные кости древних гигантов. Ученым оставалось лишь пройтись и собрать их. Лишь на реке Вагай им пришлось «замочить ноги», так как там кости животных лежали на дне реки, на глубине 70-80 сантиметров от поверхности. При этом ученые признаются, что останки мамонтов им не так интересны, как останки других животных, кости которых ранее очень редко встречались на Урале.

Уровень воды в тюменских реках этим летом понизился, и ученым оставалось просто собрать кости мамонтов на берегу. Фото: Антон Кисагулов

- Кости мамонтов хорошо всем известны, а вот кости носорогов или рог широколобого лося, возраст которого 200-400 тысяч лет встречаются редко, - добавил Павел Косинцев. - Их сейчас будут мыть, сушить. Нужно посмотреть, надо ли их консервировать. Когда убедимся, что они не разрушатся, проведем исследование. Мы планируем определить методом радиоуглеродного датирования их возраст, чтобы узнать когда и какое животное погибло. Потом будем проводить изотопный анализ, чтобы выяснить, чем животное питалось, например, ел найденный нами мамонт больше злаков или разнотравия. Такие реконструкции сейчас можно делать.

Экспедиция проходила в течение минувшей недели. Сейчас ученые вместе с найденными ими останками животных уже находятся в Екатеринбурге.

Сотни фрагментов костей мамонтов нашли ученые в Тюменской области. Фото: Антон Кисагулов

Разбор намытых костей на реке Вагай. Фото: Антон Кисагулов

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