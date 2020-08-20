«Старинные монеты и стрелы на 500 тысяч»: из аэропорта Екатеринбурга попытались отправить в Китай русский самовар, набитый средневековыми артефактами

Средневековые артефакты были спрятаны в этом русском самоваре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В руках у историка Алексея Зыкова что-то похожее на маленькую заржавевшую лопатку, у которой отломали черенок. Он осторожно поворачивает ее, показывая режущие края, которые от времени потеряли свою остроту.

- Это наконечник стрелы, который татары в XIII-XIV веке использовали против лошадей – чтобы перерубать большие группы мышц, - говорит Алексей Зыков, старший научный сотрудник Института истории и археологии УРО РАН. - А вот этот наконечник, более привычной формы, бронебойный. Им татары пробивали пластинчатые доспехи противников.

Наконечник для стрелы для поражения лошадей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На столе перед историком целая россыпь уникальных артефактов. Наконечники стрел, бубенчики, которые вешались на лошадей, кольца, которые средневековые татарские мужчины на Урале заплетали себе в косы, а также крохотное украшение в форме топора, которое шаманы цепляли себе на одежду.

- В скандинавском эпосе топор это знак Одина. Как это божество называлось у хантов, манси и татар мы не знаем. В фольклоре этого не сохранилось, - добавляет Зыков. – Но татары в XIII-XIV веке были язычниками. Это лишь потом они приняли ислам.

Китайские монеты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с татарскими артефактами лежат средневековые китайские монеты с квадратной дырочкой по центру. Специалисты объясняют, что такими деньгами татары в средние века получали плату за службу в монгольском иго. А рядом с артефактами средних веков внезапно стоит русский самовар начала XX века. Именно в нем были спрятаны все эти предметы древности. Хозяин самовара таким образом пытался тайно отправить их из Екатеринбурга некоему коллекционеру в Китай. Но на таможне его замысел раскрыли.

- При осмотре посылки с помощью досмотровой рентген-телевизионной техники на экране сканера было видно, что внутри самовара находятся свертки с товарами, не указанными в таможенной декларации, - рассказывает Михаил Прошутин, главный государственный таможенный инспектор таможенного поста в аэропорту «Кольцово». - В связи с этим было принято решение обратиться в министерство культуры за помощью к специалистам экспертам для получения квалифицированного заключения.

В самоваре был спрятан и бинокль времен Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты внимательно изучили содержимое свертков и удивились – сплошь уникальные свидетельства о жизни татар на Урале в эпоху, когда они еще были язычниками. Для археологов Свердловской области это до сих пор белое пятно. О том, как они жили у нас в средневековье неизвестно практически ничего. А тут вдруг такая находка. Как рассказал сам контрабандист, все древности удалось обнаружить в найденном языческом святилище кочевых татар. То есть все эти монеты и наконечники столетия назад были подношением различным духам.

- Профессиональным археологам запрещено пользоваться металлоискателем. А народ свободно покупает их и использует, - объясняет Алексей Зыков, как неспециалисту удалось найти святилище. - Просто идут с ними и бывает находят артефакты.

Такие кольца в XIII-XIV веке татарские мужчины вплетали себе в косы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судьбу артефактов, а именно в какой музей они отправятся, будут решать служители Фемиды. Равно как и судьбу человека, пытавшегося переслать их в Китай. Согласно заключениям экспертов, все эти предметы древности стоят больше полумиллиона рублей. Да еще и ценность имеют большую археологическую и культурную. За такое его могут лишить свободы на семь лет. Кстати, самовар, в котором были спрятаны древности, как оказалось, тоже имеет большую ценность.

- Самое последнее клеймо на нем датировано 1904 годом. По закону этот самовар – уже культурная ценность, - говорит Михаил Прошутин. - Такие разрешается ввозить и вывозить, но предусмотрен разрешительный порядок. Если гражданин желает вывезти ценность с территории России, ему нужно обратиться в министерство культуры за разрешительным документом.

Предназначение этого разукрашенного резьбой рога животного историкам пока неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ