В Екатеринбурге отказались судить отца, обвиняемого в избиении до смерти приемного сына

Суд вернул уголовное дело на доработку в прокуратуру. Фото: СОЦСЕТИ

- Приговор моей жене построен исключительно на фантазиях следователя, - рассказывает Михаил Германский. Еще недавно он жил в своей просторной квартире на окраине Екатеринбурга с женой Гилой и пятью детьми. Но все изменилось после смерти 6-летнего сына Никиты.

ДА ОН В ВАННОЙ УПАЛ!

О приемыше из Нижнего Тагила, которого забрали из дома ребенка в конце 2017-го, пара отзывалась как о «трудном ребенке». Мол, постоянно бился об стены, наносил себе увечья.

24 июля 2018 года Никита скончался от тяжких травм. Родители сразу же заявили – мальчик поскользнулся в ванной. А судмедэксперты пришли к противоположному мнению. Уже при эксгумации тела выяснилось, что перед смертью мальчика жестоко избивали.

На супругов завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть».

После смерти Никиты брата мальчика забрали обратно в детский дом Нижнего Тагила. Фото: архив семьи Германских

Но самое интересное в этой истории то, что главным «доносчиком» выступил младший из родных сыновей пары Павел. Мальчик был отправлен в частную еврейскую школу в Санкт-Петербурге как только родители оказались «под колпаком».

Но следователей СКР это не остановило – силовики установили прослушку и выяснили местонахождение мальчика. На допросе ребенок признался: мама и папа действительно били Никиту, когда тот капризничал.

По словам руководителя следственного отдела по Чкаловскому району уральской столицы Дмитрия Аникина, это преступление для них одно из самых жестоких и сложных за последние годы.

- С самого начала нас настораживало то, что супруги дают разные показания. Единой версии случившегося не было. Затем было принято решение вызвать на допрос всех тех, кто в ту ночь находился в квартире – то есть родителей и детей. Младший брат погибшего не мог дать внятные показания, и оставались двое родных сыновей: 16-летний Влад и 6-летний Паша.

Гила Германская с сыновьями Владом и Павлом. Фото: СОЦСЕТИ

Старший придерживался той версии, что и мама с папой. Якобы, мальчик часто наносил себе травмы и в тот день сам ударился головой в ванной комнате. Но на допрос не пришел младший сын семьи. Внятно ответить, где находится внезапно пропавший Павел, родители тоже не могли.

- Следователь был командирован в Северную столицу, чтобы взять показания у несовершеннолетнего. И тогда стало понятно, почему его спрятали подальше от Екатеринбурга. Слова мальчика подтвердили версию о том, что погибшего систематически на протяжении полутора лет избивали и унижали родители. После этого обвиняемая позвонила сыну и потребовала его немедленно изменить показания, - добавляет руководитель следственного отдела.

МАТЬ ПОСАДИЛИ, ОТЕЦ – НА СВОБОДЕ

Расследование в отношении многодетной матери длилось больше года и завершилось суровым вердиктом суда. Гиле Германской назначили 12 лет колонии общего режима.

Михаил же остался один с двумя родными сыновьями. А до этого из семьи изъяли младшего брата погибшего Никиты, а потом из дома сбежала удочеренная девочка Ангелина. Последняя пряталась дома у друзей под предлогом того, что ее дома «избивают также как и брата».

Уголовное дело главы семейства было выделено в отдельное производство, так как Михаил не проходил проверку на детекторе лжи из-за проблем со здоровьем. Казалось, что его ждет такая же участь, как и жену. Но на предварительном слушанье судья отказался рассматривать материалы.

- Уголовное дело было возвращено прокурору для устранения недостатков, которые препятствуют рассмотрения дела судом, - объяснили «КП» в пресс-службе Чкаловского суда.

В разговоре с нами Михаил заявил, что его, в отличие от жены, ждет более справедливое решение.

- Заседания по делу Гилы переносились семь раз. А потом за один день ей вынесли приговор. Разве так делается?! У нас с ней разные судьи. Видимо, мой не хочет повторять ошибок своего коллеги, - говорит Михаил Германский.

Михаил с детьми. Фото: архив семьи Германских

Также екатеринбуржец отметил, что судья не стал смотреть видеозапись допроса младшего сына, когда рассматривалось дело его супруги.

- Судья зачитал лишь то, что было написано прокуратурой и следователем. Но даже видеозапись допроса не удосужились включить. Жене дали 12 лет, а за что? Мы Никиту не убивали! – добавил Михаил.

Стоит отметить, что 21 августа Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по делу жены Михаила. Адвокаты Гилы Германской будут требовать оправдательного приговора.

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